Wednesday neue Folgen: Wann kommt Teil 2 von Staffel 2? (+Episodenliste)

Die surreale Coming-of-Age-Serie „Wednesday“ zeigt das bizarre Schulleben der gleichnamigen Addams-Tochter. Ab sofort geht es mit den ersten 4 Folgen von der neuen Season weiter – aber wann folgt Teil 2 von „Wednesday“ Staffel 2?

Wann kommt Teil 2 von „Wednesday“ Staffel 2

Seit dem 6. August 2025 ist Teil 1 von „Wednesday“ Staffel 2 auf Netflix verfügbar. Teil 2 folgt dann am 3. September 2025. Netflix hat übrigens bereits eine 3. Staffel angekündigt.

Episodenliste

Folge Deutscher Titel Originaltitel Premiere Staffel 1 1 (1) Mittwochskind trägt großes Leid Wednesday's Child is full of Woe 23.11.22 2 (2) Trautes Heim, Leid allein Woe Is the Loneliest Number 23.11.22 3 (3) Freund und Leid liegen nah beieinander Friend or Woe 23.11.22 4 (4) Bei Leid und Trank Woe What a Night 23.11.22 5 (5) Wer Leid sät ... You Reap What You Woe 23.11.22 6 (6) Leid pro quo Quid Pro Woe 23.11.22 7 (7) Kommt Leid, kommt Rat If You Don't Woe Me by Now 23.11.22 8 (8) Ein Leid kommt selten allein A Murder of Woes 23.11.22 Staffel 2 1 (9) Neue Tag, neues Leid Here We Woe Again 6.8.2025 2 (10) Besser das Leid, das man kennt If These Woes Could Talk 6.8.2025 3 (11) Ruf des Leids The Great Outwoes 6.8.2025 4 (12) Wenn diese Wände ihr Leid beklagen könnten The Devil You Woe 6.8.2025 5 (13) TBA Hide and Woe Seek 3.9.2025 6 (14) TBA Woe Thyself 3.9.2025 7 (15) TBA This Means Woe 3.9.2025 8 (16) TBA A Woe In The Dark 3.9.2025

Wednesday im Stream (Deutsch)

Wednesday ist eine Netflix-Original-Serie und war zeitweise exklusiv bei dem Streamingdienst verfügbar. Aufgrund der Lizenzinhaber gibt es die erste Staffel mittlerweile aber auch bei anderen Anbietern zum digitalen Kauf.

Hier seht ihr Wednesday Staffel 1 & 2 im Abo:

Hier könnt ihr Wednesday Staffel 1 digital kaufen:

DVD- und Blu-ray-Release

Wednesday: Staffel 1 [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:08 Uhr

Wednesday: Staffel 1 [3 DVDs] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 07:42 Uhr

Insgesamt bringt Netflix seine Serien und Filme nur selten in physischer Form auf den Markt. Meist erscheinen die Serien nur in Form von Sammlereditionen auf dem amerikanischen Markt und häufig auch nicht in Europa, geschweige denn Deutschland, wie beispielsweise auch bei „Stranger Things“ (bei Amazon anschauen).

Bei „Wednesday“ scheint Lizenzinhaber MGM aber andere Pläne zu haben. So ist die erste Staffel seit Anfang Mai 2024 nun auch hierzulande auf Blu-ray und DVD erhältlich (bei Amazon anschauen).

Wednesday im Fernsehen?

Eine Ausstrahlung von „Wednesday“ im deutschen Fernsehen ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant. Die exklusiven Serien des Streamingdienst schaffen es nur selten ins reguläre Programm von deutschen TV-Sendern.

Da die Rechte wie bei beispielsweise „Orange is the new Black“, „BoJack Horseman“ oder „Dark“ nicht nur bei Netflix liegen, ist es aber nicht unmöglich.

Lady Gaga tritt dem Cast von Staffel 2 bei

Wie die Kollegen von Deadline berichten, wird die US-amerikanische Sängerin Lady Gaga ihren schauspielerischen Ambitionen nach der Rolle als Harley Quinn in „Joker: Folie à Deux“ weiter nachgehen. So soll sie in der zweiten Staffel von „Wednesday“ eine Rolle übernehmen. Wie groß diese sein wird oder welchen Charakter sie verkörpern darf, ist bisher aber noch nicht bekannt. (Quelle: Deadline)

Behind the Scenes von Staffel 2

Wednesday Staffel 2: Cast-Reveal-Trailer

