Wednesday neue Folgen: Wann kommt Teil 2 von Staffel 2? (+Episodenliste)

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
Schauspielerin Jenna Ortega spielt als Wednesday Addams das Cello
© Netflix, MGM / Bearbeitung: GIGA
Die surreale Coming-of-Age-Serie „Wednesday“ zeigt das bizarre Schulleben der gleichnamigen Addams-Tochter. Ab sofort geht es mit den ersten 4 Folgen von der neuen Season weiter – aber wann folgt Teil 2 von „Wednesday“ Staffel 2?

„Wednesday“ Staffel 2 bei Netflix schauen
Wann kommt Teil 2 von „Wednesday“ Staffel 2

Seit dem 6. August 2025 ist Teil 1 von „Wednesday“ Staffel 2 auf Netflix verfügbar. Teil 2 folgt dann am 3. September 2025. Netflix hat übrigens bereits eine 3. Staffel angekündigt.

Poster
Episodenliste

Folge

Deutscher Titel

Originaltitel

Premiere

Staffel 1

1 (1)

Mittwochskind trägt großes Leid

Wednesday's Child is full of Woe

23.11.22

2 (2)

Trautes Heim, Leid allein

Woe Is the Loneliest Number

23.11.22

3 (3)

Freund und Leid liegen nah beieinander

Friend or Woe

23.11.22

4 (4)

Bei Leid und Trank

Woe What a Night

23.11.22

5 (5)

Wer Leid sät ...

You Reap What You Woe

23.11.22

6 (6)

Leid pro quo

Quid Pro Woe

23.11.22

7 (7)

Kommt Leid, kommt Rat

If You Don't Woe Me by Now

23.11.22

8 (8)

Ein Leid kommt selten allein

A Murder of Woes

23.11.22

Staffel 2

1 (9)

Neue Tag, neues Leid

Here We Woe Again

6.8.2025

2 (10)

Besser das Leid, das man kennt

If These Woes Could Talk

6.8.2025

3 (11)

Ruf des Leids

The Great Outwoes

6.8.2025

4 (12)

Wenn diese Wände ihr Leid beklagen könnten

The Devil You Woe

6.8.2025

5 (13)

TBA

Hide and Woe Seek

3.9.2025

6 (14)

TBA

Woe Thyself

3.9.2025

7 (15)

TBA

This Means Woe

3.9.2025

8 (16)

TBA

A Woe In The Dark

3.9.2025

Wednesday im Stream (Deutsch)

Wednesday ist eine Netflix-Original-Serie und war zeitweise exklusiv bei dem Streamingdienst verfügbar. Aufgrund der Lizenzinhaber gibt es die erste Staffel mittlerweile aber auch bei anderen Anbietern zum digitalen Kauf.

Hier seht ihr Wednesday Staffel 1 & 2 im Abo:

Wednesday bei Netflix anschauen

Hier könnt ihr Wednesday Staffel 1 digital kaufen:

Amazon

DVD- und Blu-ray-Release

Wednesday: Staffel 1 [Blu-ray]
Wednesday: Staffel 1 [Blu-ray]
27,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 10:08 Uhr
Wednesday: Staffel 1 [3 DVDs]
Wednesday: Staffel 1 [3 DVDs]
24,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.08.2025 07:42 Uhr

Insgesamt bringt Netflix seine Serien und Filme nur selten in physischer Form auf den Markt. Meist erscheinen die Serien nur in Form von Sammlereditionen auf dem amerikanischen Markt und häufig auch nicht in Europa, geschweige denn Deutschland, wie beispielsweise auch bei „Stranger Things“ (bei Amazon anschauen).

Bei „Wednesday“ scheint Lizenzinhaber MGM aber andere Pläne zu haben. So ist die erste Staffel seit Anfang Mai 2024 nun auch hierzulande auf Blu-ray und DVD erhältlich (bei Amazon anschauen).

Wednesday im Fernsehen?

Eine Ausstrahlung von „Wednesday“ im deutschen Fernsehen ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant. Die exklusiven Serien des Streamingdienst schaffen es nur selten ins reguläre Programm von deutschen TV-Sendern.

Da die Rechte wie bei beispielsweise „Orange is the new Black“, „BoJack Horseman“ oder „Dark“ nicht nur bei Netflix liegen, ist es aber nicht unmöglich.

Lady Gaga tritt dem Cast von Staffel 2 bei

Wie die Kollegen von Deadline berichten, wird die US-amerikanische Sängerin Lady Gaga ihren schauspielerischen Ambitionen nach der Rolle als Harley Quinn in „Joker: Folie à Deux“ weiter nachgehen. So soll sie in der zweiten Staffel von „Wednesday“ eine Rolle übernehmen. Wie groß diese sein wird oder welchen Charakter sie verkörpern darf, ist bisher aber noch nicht bekannt. (Quelle: Deadline)

Behind the Scenes von Staffel 2

Wednesday Staffel 2: Cast-Reveal-Trailer

Poster

