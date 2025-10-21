Weihnachtsmann & Co. KG 2025: So verpasst ihr keine Folge – TV-Planer und Stream-Links

Alle Jahre wieder
kommt läuft der Weihnachtsmann im TV-Programm von Super RTL – auch im Jahr 2025. Wo und wann ihr Gilfi, Jordi, Trixi, Balbo und die Rentiere in „Weihnachtsmann & Co. KG“ dieses Jahr im TV und Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.
Jetzt „Weihnachtsmann & Co. KG“ schauen
„Weihnachtsmann und Co. KG“ (Originaltitel: Le monde secret du Père-Noël) läuft auch dieses Jahr wieder im Free-TV auf Super RTL sowie dem Kindersender TOGGO Plus. Ihr könnt alle 26 Folgen direkt hier auf dem offiziellen YouTube-Kanal von TOGGO schauen:
„Weihnachtsmann und Co. KG“ – 2025 im TV
Ab dem 2. November 2025 ist „Weihnachtsmann & Co. KG“ wieder im TV zu sehen. Bei Super RTL laufen jeden Tag ab 18:05 Uhr zwei Folgen, werktags werden diese ab 13:10 Uhr wiederholt. Jeweils eine Stunde später, um 19:05 Uhr und 14:10 Uhr, laufen die gleichen Folgen auch bei TOGGO plus. Wir haben euch den Ausstrahlungsplan für die beiden Sender hier in einer Tabelle zusammengefasst:
Super RTL
Regulär
Zusätzliche Folgen
Zeiten
TOGGO plus
Regulär
Zusätzliche Folgen
Zeiten
Die Erstausstrahlung von „Weihnachtsmann und Co. KG“ liegt mittlerweile über 20 Jahre in der Vergangenheit. Die 26-teilige französische Zeichentrickserie ist in Deutschland in der Zwischenzeit zum Kult geworden. Seit 2002 ist übrigens kein Jahr vergangen, ohne dass der Weihnachtsmann und seine drei Elfen Gilfi, Jordi und Trixi den Kindern auf Super RTL ein frohes Fest gewünscht haben.
Stream & DVD
Im Zeitalter des Streamings seid ihr natürlich nicht zwingend auf die Ausstrahlung im Fernsehen angewiesen. Alle 26 Folgen könnt ihr kostenfrei (mit Werbung) auf der Webseite von TOGGO oder dem offiziellen YouTube-Kanal anschauen. Alternativ sind diese aber auch werbefrei im Abo von RTL+ Premium enthalten.
Wer weder ein Abo abschließen noch Werbung sehen möchte, kann sich natürlich auch die Collectors-Edition mit insgesamt 8 DVDs zulegen (bei Amazon anschauen) oder die Serie bei folgenden Streaming-Anbietern digital kaufen:
Anbieter
Folgen (SD)
Staffeln (SD)
2,49 Euro pro Folge
2,49 Euro pro Folge
Episodenliste – „Weihnachtsmann & Co. KG“
Folge
Deutscher Titel
TV-Premiere (DE)
1
Die magische Perle
10. Dezember 1997
2
Die Weihnachtsmann-Prüfung
11. Dezember 1997
3
Zwei kleine Genies
12. Dezember 1997
4
Rudolph ist verschwunden
15. Dezember 1997
5
Mission im Weltraum
16. Dezember 1997
6
Leons Weihnachtsfest
17. Dezember 1997
7
Ein Geschenk für Zwei
17. Dezember 1997
8
Das Super-Kaninchen
18. Dezember 1997
9
Der Glücksbringer
18. Dezember 1997
10
Der fliegende Teppich
19. Dezember 1997
11
Das Zauberschwert
19. Dezember 1997
12
Strafe muss sein
22. Dezember 1997
13
Ein gefährlicher Wunsch
22. Dezember 1997
14
Ein neues Kostüm für den Weihnachtsmann
22. Dezember 1997
15
Fliegen müsste man können
23. Dezember 1997
16
Trolle in 3-D
23. Dezember 1997
17
Gugors Doppelgänger
23. Dezember 1997
18
Zurück aus der Zukunft
24. Dezember 1997
19
Der Wachstumstrank
24. Dezember 1997
20
Ein Bär für Pablo
24. Dezember 1997
21
Weihnachtspost auf Abwegen
24. Dezember 1997
22
Knecht Ruprechts Zauberpuder
25. Dezember 1997
23
Die Flaschenpost
25. Dezember 1997
24
Sebastian weiß nicht, was er will
25. Dezember 1997
25
Der längste Tag
25. Dezember 1997
26
Der Weihnachtsmann und sein Geheimnis
26. Dezember 1997