Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. Weihnachtsmann & Co. KG 2025: So verpasst ihr keine Folge – TV-Planer und Stream-Links

Weihnachtsmann & Co. KG 2025: So verpasst ihr keine Folge – TV-Planer und Stream-Links

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
Das ist der Weihnachtmann aus der Serie "Weihnachtsmann & Co. KG" sowie seine Elfen Gilfi, Jordi und Trixi. Der Hintergrund zeigt eine verschneite Landschaft mit Bäumen, was eine weihnachtliche Stimmung vermittelt. Die Szene wirkt freundlich und festlich.
© Marathon Media, France 3, Ciné Groupe / Bearbeitung: GIGA, KI-generiert
Anzeige

Alle Jahre wieder kommt läuft der Weihnachtsmann im TV-Programm von Super RTL – auch im Jahr 2025. Wo und wann ihr Gilfi, Jordi, Trixi, Balbo und die Rentiere in „Weihnachtsmann & Co. KG“ dieses Jahr im TV und Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Jetzt „Weihnachtsmann & Co. KG“ schauen
  2. 2.„Weihnachtsmann und Co. KG“ – 2025 im TV
  3. 3.Stream & DVD
  4. 4.Episodenliste – „Weihnachtsmann & Co. KG“

Jetzt „Weihnachtsmann & Co. KG“ schauen

„Weihnachtsmann und Co. KG“ (Originaltitel: Le monde secret du Père-Noël) läuft auch dieses Jahr wieder im Free-TV auf Super RTL sowie dem Kindersender TOGGO Plus. Ihr könnt alle 26 Folgen direkt hier auf dem offiziellen YouTube-Kanal von TOGGO schauen:

Anzeige

„Weihnachtsmann und Co. KG“ – 2025 im TV

Ab dem 2. November 2025 ist „Weihnachtsmann & Co. KG“ wieder im TV zu sehen. Bei Super RTL laufen jeden Tag ab 18:05 Uhr zwei Folgen, werktags werden diese ab 13:10 Uhr wiederholt. Jeweils eine Stunde später, um 19:05 Uhr und 14:10 Uhr, laufen die gleichen Folgen auch bei TOGGO plus. Wir haben euch den Ausstrahlungsplan für die beiden Sender hier in einer Tabelle zusammengefasst:

Super RTL

Regulär

Zusätzliche Folgen

Zeiten

  • 18:05 & 18:40 Uhr (Mo.–Sa.)
  • Wdh. ab 13:10 Uhr (Mo.–Fr.)
  • Wdh. ab 08:15 Uhr (Sa. & So.)
  • 2.11. ab 17:45 bis 19:40 Uhr

TOGGO plus

Regulär

Zusätzliche Folgen

Zeiten

  • 19:05 & 19:40 Uhr (Mo.–Sa.)
  • Wdh. ab 14:10 Uhr (Mo.–Fr.)
  • Wdh. ab 9:15 Uhr (Sa. & So.)
  • 2.11. ab 18:45 bis 19:40 Uhr
© Marathon/France 3

Die Erstausstrahlung von „Weihnachtsmann und Co. KG“ liegt mittlerweile über 20 Jahre in der Vergangenheit. Die 26-teilige französische Zeichentrickserie ist in Deutschland in der Zwischenzeit zum Kult geworden. Seit 2002 ist übrigens kein Jahr vergangen, ohne dass der Weihnachtsmann und seine drei Elfen Gilfi, Jordi und Trixi den Kindern auf Super RTL ein frohes Fest gewünscht haben.

Anzeige

Stream & DVD

Im Zeitalter des Streamings seid ihr natürlich nicht zwingend auf die Ausstrahlung im Fernsehen angewiesen. Alle 26 Folgen könnt ihr kostenfrei (mit Werbung) auf der Webseite von TOGGO oder dem offiziellen YouTube-Kanal anschauen. Alternativ sind diese aber auch werbefrei im Abo von RTL+ Premium enthalten.

Wer weder ein Abo abschließen noch Werbung sehen möchte, kann sich natürlich auch die Collectors-Edition mit insgesamt 8 DVDs zulegen (bei Amazon anschauen) oder die Serie bei folgenden Streaming-Anbietern digital kaufen:

Anbieter

Folgen (SD)

Staffeln (SD)

Amazon

2,49 Euro pro Folge

  • 4 Staffeln je 11,99 Euro
    (zusammen: 47,96 Euro)

YouTube

2,49 Euro pro Folge

  • 4 Staffeln je 9,99 Euro
    (zusammen: 39,96 Euro)
Weihnachtsmann & Co. KG
Weihnachtsmann & Co. KG
Collector's Edition: 8 DVDs, alle 26 Folgen in einer Box
61,06 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 13:03 Uhr
Anzeige

Episodenliste – „Weihnachtsmann & Co. KG“

Folge

Deutscher Titel

TV-Premiere (DE)

1

Die magische Perle

10. Dezember 1997

2

Die Weihnachtsmann-Prüfung

11. Dezember 1997

3

Zwei kleine Genies

12. Dezember 1997

4

Rudolph ist verschwunden

15. Dezember 1997

5

Mission im Weltraum

16. Dezember 1997

6

Leons Weihnachtsfest

17. Dezember 1997

7

Ein Geschenk für Zwei

17. Dezember 1997

8

Das Super-Kaninchen

18. Dezember 1997

9

Der Glücksbringer

18. Dezember 1997

10

Der fliegende Teppich

19. Dezember 1997

11

Das Zauberschwert

19. Dezember 1997

12

Strafe muss sein

22. Dezember 1997

13

Ein gefährlicher Wunsch

22. Dezember 1997

14

Ein neues Kostüm für den Weihnachtsmann

22. Dezember 1997

15

Fliegen müsste man können

23. Dezember 1997

16

Trolle in 3-D

23. Dezember 1997

17

Gugors Doppelgänger

23. Dezember 1997

18

Zurück aus der Zukunft

24. Dezember 1997

19

Der Wachstumstrank

24. Dezember 1997

20

Ein Bär für Pablo

24. Dezember 1997

21

Weihnachtspost auf Abwegen

24. Dezember 1997

22

Knecht Ruprechts Zauberpuder

25. Dezember 1997

23

Die Flaschenpost

25. Dezember 1997

24

Sebastian weiß nicht, was er will

25. Dezember 1997

25

Der längste Tag

25. Dezember 1997

26

Der Weihnachtsmann und sein Geheimnis

26. Dezember 1997

Anzeige