Weihnachtsmann & Co. KG 2025: So verpasst ihr keine Folge – TV-Planer und Stream-Links

Alle Jahre wieder kommt läuft der Weihnachtsmann im TV-Programm von Super RTL – auch im Jahr 2025. Wo und wann ihr Gilfi, Jordi, Trixi, Balbo und die Rentiere in „Weihnachtsmann & Co. KG“ dieses Jahr im TV und Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

„Weihnachtsmann und Co. KG“ (Originaltitel: Le monde secret du Père-Noël) läuft auch dieses Jahr wieder im Free-TV auf Super RTL sowie dem Kindersender TOGGO Plus. Ihr könnt alle 26 Folgen direkt hier auf dem offiziellen YouTube-Kanal von TOGGO schauen:

„Weihnachtsmann und Co. KG“ – 2025 im TV

Ab dem 2. November 2025 ist „Weihnachtsmann & Co. KG“ wieder im TV zu sehen. Bei Super RTL laufen jeden Tag ab 18:05 Uhr zwei Folgen, werktags werden diese ab 13:10 Uhr wiederholt. Jeweils eine Stunde später, um 19:05 Uhr und 14:10 Uhr, laufen die gleichen Folgen auch bei TOGGO plus. Wir haben euch den Ausstrahlungsplan für die beiden Sender hier in einer Tabelle zusammengefasst:

Super RTL Regulär Zusätzliche Folgen

Zeiten 18:05 & 18:40 Uhr (Mo.–Sa.)

Wdh. ab 13:10 Uhr (Mo.–Fr.)

Wdh. ab 08:15 Uhr (Sa. & So.) 2.11. ab 17:45 bis 19:40 Uhr

… TOGGO plus Regulär Zusätzliche Folgen

Zeiten 19:05 & 19:40 Uhr (Mo.–Sa.)

Wdh. ab 14:10 Uhr (Mo.–Fr.)

Wdh. ab 9:15 Uhr (Sa. & So.) 2.11. ab 18:45 bis 19:40 Uhr

…

© Marathon/France 3

Die Erstausstrahlung von „Weihnachtsmann und Co. KG“ liegt mittlerweile über 20 Jahre in der Vergangenheit. Die 26-teilige französische Zeichentrickserie ist in Deutschland in der Zwischenzeit zum Kult geworden. Seit 2002 ist übrigens kein Jahr vergangen, ohne dass der Weihnachtsmann und seine drei Elfen Gilfi, Jordi und Trixi den Kindern auf Super RTL ein frohes Fest gewünscht haben.

Stream & DVD

Im Zeitalter des Streamings seid ihr natürlich nicht zwingend auf die Ausstrahlung im Fernsehen angewiesen. Alle 26 Folgen könnt ihr kostenfrei (mit Werbung) auf der Webseite von TOGGO oder dem offiziellen YouTube-Kanal anschauen. Alternativ sind diese aber auch werbefrei im Abo von RTL+ Premium enthalten.

Wer weder ein Abo abschließen noch Werbung sehen möchte, kann sich natürlich auch die Collectors-Edition mit insgesamt 8 DVDs zulegen (bei Amazon anschauen) oder die Serie bei folgenden Streaming-Anbietern digital kaufen:

Anbieter Folgen (SD) Staffeln (SD) Amazon 2,49 Euro pro Folge 4 Staffeln je 11,99 Euro

(zusammen: 47,96 Euro) YouTube 2,49 Euro pro Folge 4 Staffeln je 9,99 Euro

(zusammen: 39,96 Euro)

Weihnachtsmann & Co. KG Collector's Edition: 8 DVDs, alle 26 Folgen in einer Box Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2025 13:03 Uhr

