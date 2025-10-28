„Welcome to Derry“: Folge 2 kommt früher als erwartet

Die düstere Vergangenheit des Horror-Clowns wird in der Prequel-Serie „Welcome to Derry“ beleuchtet. Jetzt startet die HBO-Serie endlich im Stream. Wir verraten euch alle Details und zeigen euch, wann ihr Folge 2 von „Welcome to Derry“ im Stream seht.
HBO Max hat im August 2024 einen Trailer über kommende Projekte veröffentlicht, die viele Zuschauer wohl mit viel Freude erfüllt hat. Nicht nur gibt es erste Einblicke zu neuen Staffeln von Shows wie „The Last of Us“ oder auch Neuzugänge wie „A Knight of the Seven Kingdoms“ und eben auch „Welcome to Derry“ haben es in den Trailer geschafft.
Seit dem kurzen Teaser hat sich einiges getan. Der volle Trailer ist erschienen und die erste Episode ist bereits im Stream zu sehen:
Episode 2 von „Welcome to Derry“ im Stream
„Welcome to Derry“ startete am 27. Oktober 2025 im Stream bei Sky und WOW. Damit kommt die Serie einen Tag nach der US-Premiere nach Deutschland und läutet die Grusel-Saison kurz vor Halloween ein. Insgesamt erwarten euch acht Episoden, die aus den Federn von Barabara und Andy Muschietti stammen, die bereits an den „Es“-Filmen beteiligt waren. An ihrer Seite steht Jason Fuchs.
Die zweite Folge von „Welcome to Derry“ startet am 31. Oktober 2025 unter dem Namen „The Thing in the Dark“. Damit kommt die Episode mehrere Tage früher als erwartet – ein kleines Geschenk zu Halloween sozusagen. Da die Folgen der ersten Staffel in einem wöchentlichen Turnus erscheinen, könnt ihr das große Finale am 15. Dezember 2025 erwarten. Hier findet ihr alle Folgen im Überblick:
Episode
Titel
Start
1
The Pilot
27. Oktober 2025
2
The Thing in the Dark
31. Oktober 2025
3
Now You See It
10. November 2025
4
17. November 2025
5
TBA
24. November 2025
6
TBA
1. Dezember 2025
7
TBA
8. Dezember 2025
8
TBA
15. Dezember 2025
Drei Staffeln für „Welcome to Derry“
Die Horror-Serie soll, wie bereits erwähnt, ein Prequel zu den Verfilmungen von 2017 und 2019 sein. In neun Episoden macht Pennywise in den 60er-Jahren die Kleinstadt Derry unsicher. Dabei soll die Vorgeschichte des Clowns beleuchtet werden – doch das ist nur die Handlung der ersten Staffel.
Insgesamt soll sich die Prequel-Serie auf drei Seasons strecken und dabei immer weiter zurück in die Vergangenheit gehen. So handeln die jeweiligen Staffeln in den folgenden Jahren:
- Staffel 1: 1962
- Staffel 2: 1935
- Staffel 3: 1908
Inhaltlich sollen sich die jeweiligen Staffeln auch an Katastrophen orientieren, die in der Buchvorlage erwähnt werden. So zum Beispiel das Massaker der Bradley-Gang in den 1930er-Jahren. Der Regisseur der Serie, Andy Muschietti, erklärt gegenüber Radio TU dabei:
Jedes Mal, wenn Pennywise aus seinem Winterschlaf erwacht, gibt es eine Katastrophe, die den Zyklus einleitet.
Der Cast des Prequels: Bill Skarsgård kehrt zurück
Bill Skarsgård zieht sich erneut die Clownsschuhe an und schmiert sich weiße Farbe in sein Gesicht. Der Darsteller hat bereits in den zwei Verfilmungen von Stephen Kings Buchvorlage brilliert und wird auch in der Serie zurückkehren. An seiner Seite sind:
- Jovan Adepo
- Chris Chalk
- Taylour Paige
- James Remar
- Stephen Rider
- Madeleine Stowe
- Alixandra Fuchs
- Kimberly Guerrero
- Dorian Grey
- Mitchell Thomas
- BJ Harrison
- Peter Outerbridge
- Shane Marriot
- Chad Rook
- Joshua Odjick
- Morningstar Angeline
- Rudy Mancuso