„Welcome to Derry“ Folge 6: Start der neuen Folge im Stream

Die düstere Vergangenheit des Horror-Clowns wird in der Prequel-Serie „Welcome to Derry“ beleuchtet. Die Hälfte der ersten Staffel ist bereits vorbei. Wann Episode 6 erscheint und wie es mit „Welcome to Derry“ weitergeht, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

HBO Max hat im August 2024 einen Trailer über kommende Projekte veröffentlicht, die viele Zuschauer wohl mit viel Freude erfüllt hat. Nicht nur gibt es erste Einblicke zu neuen Staffeln von Shows wie „The Last of Us“ oder auch Neuzugänge wie „A Knight of the Seven Kingdoms“ und eben auch „Welcome to Derry“ haben es in den Trailer geschafft.

Anzeige

Seit dem kurzen Teaser hat sich einiges getan. Der volle Trailer ist erschienen und die erste Episode ist bereits im Stream zu sehen:

Episode 6 von „Welcome to Derry“ im Stream

„Welcome to Derry“ startete am 27. Oktober 2025 im Stream bei Sky und WOW. Damit kommt die Serie einen Tag nach der US-Premiere nach Deutschland und läutet die Grusel-Saison kurz vor Halloween ein. Insgesamt erwarten euch acht Episoden, die aus den Federn von Barabara und Andy Muschietti stammen, die bereits an den „Es“-Filmen beteiligt waren. An ihrer Seite steht Jason Fuchs.

Anzeige

Die sechste Folge von „Welcome to Derry“ startet am 1. Dezember 2025 unter dem Namen „In the Name of the Father“. Nachdem die zweite Episode mehrere Tage früher als erwartet erschienen ist – ein kleines Geschenk zu Halloween sozusagen – lag die Wartezeit auf Episode 3 von „Welcome to Derry“ etwas höher. Seit Folge 4 geht die Serie in ihrem gewohnten wöchentlichen Turnus weiter.



Da die Folgen der ersten Staffel in einem wöchentlichen Turnus erscheinen, könnt ihr das große Finale am 15. Dezember 2025 erwarten. Hier findet ihr alle Folgen im Überblick:

Episode Titel Start 1 The Pilot 27. Oktober 2025 2 The Thing in the Dark 31. Oktober 2025 3 Now You See It 10. November 2025 4 The Great Swirling Apparatus of Our Planet's Function 17. November 2025 5 Neibolt Street 24. November 2025 6 In the Name of the Father 1. Dezember 2025 7 The Black Spot 8. Dezember 2025 8 TBA 15. Dezember 2025

Anzeige

Drei Staffeln für „Welcome to Derry“

Die Horror-Serie soll, wie bereits erwähnt, ein Prequel zu den Verfilmungen von 2017 und 2019 sein. In neun Episoden macht Pennywise in den 60er-Jahren die Kleinstadt Derry unsicher. Dabei soll die Vorgeschichte des Clowns beleuchtet werden – doch das ist nur die Handlung der ersten Staffel.



Insgesamt soll sich die Prequel-Serie auf drei Seasons strecken und dabei immer weiter zurück in die Vergangenheit gehen. So handeln die jeweiligen Staffeln in den folgenden Jahren:

Staffel 1 : 1962

: 1962 Staffel 2 : 1935

: 1935 Staffel 3: 1908

Inhaltlich sollen sich die jeweiligen Staffeln auch an Katastrophen orientieren, die in der Buchvorlage erwähnt werden. So zum Beispiel das Massaker der Bradley-Gang in den 1930er-Jahren. Der Regisseur der Serie, Andy Muschietti, erklärt gegenüber Radio TU dabei:

Jedes Mal, wenn Pennywise aus seinem Winterschlaf erwacht, gibt es eine Katastrophe, die den Zyklus einleitet.

Anzeige

Der Cast des Prequels: Bill Skarsgård kehrt zurück

Bill Skarsgård zieht sich erneut die Clownsschuhe an und schmiert sich weiße Farbe in sein Gesicht. Der Darsteller hat bereits in den zwei Verfilmungen von Stephen Kings Buchvorlage brilliert und wird auch in der Serie zurückkehren. An seiner Seite sind:

Jovan Adepo

Chris Chalk

Taylour Paige

James Remar

Stephen Rider

Madeleine Stowe

Alixandra Fuchs

Kimberly Guerrero

Dorian Grey

Mitchell Thomas

BJ Harrison

Peter Outerbridge

Shane Marriot

Chad Rook

Joshua Odjick

Morningstar Angeline

Rudy Mancuso

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.