Wenig Zeit? Diese genialen JRPGs kosten euch nur ein Wochenende

Square Enix 6 / 7

Anzeige

Spielzeit für die Story: 13,5 Stunden

Der Name deutet es bereits an, aber bei Voice of Cards: The Isle Dragon Roars handelt es sich um ein Rollenspiel bei dem die ganze Spielwelt aus Karten besteht. Davon abgesehen bietet der erste Teil aber alles, was JRPG-Fans kennen und lieben.