Wenn Disney das Gehalt zahlt: 14 Hollywood-Stars, die dank Marvel unglaublich reich wurden

In diesem Ranking stellen wir euch die reichsten Marvel-Stars vor.
Das Marvel Cinematic Universe (kurz MCU) hat nicht nur Milliarden-Umsätze generiert, sondern auch die Taschen seiner Darsteller um mehrere Millionen US-Dollar gefüllt. Deshalb werfen wir in dieser Bilderstrecke einen Blick auf die reichsten Marvel-Stars und ihr aktuelles Nettovermögen.
Sebastian Stan (Winter Soldier)
Geschätztes Vermögen: 8 bis 10 Millionen US-Dollar
Wenn Sebastian Stan nicht gerade die Leinwand als Winter Soldier rockt, dann ist der Schauspieler in vielen Arthouse-Filmen zu sehen, wie zum Beispiel The Apprentice oder A Different Man, die regelmäßig Kritiker begeistern.
Tom Holland (Spider-Man)
Geschätztes Vermögen: 25 Millionen US-Dollar
Tom Holland ist dank seiner Rolle als Spider-Man zum Weltstar geworden. Daneben ist er aber auch als Videospiel-Legende Nathan Drake im Uncharted-Film zu sehen.
Brie Larson (Captain Marvel)
Geschätztes Vermögen: 25 Millionen US-Dollar
Weltbekannt wurde Brie Larson 2015 mit dem kleinen Drama Raum, welches ihr einen Oscar als beste Hauptdarstellerin einbrachte. In ihrer Rolle als Captain Marvel eroberte sie indessen 2019 das Kino.
Mark Ruffalo (Hulk)
Geschätztes Vermögen: 35 bis 90 Millionen US-Dollar
Seit dem ersten Avengers-Film spielt Mark Ruffalo den grünen Riesen Hulk im MCU. Nur einen eigenen Solo-Film hat Ruffalo in dieser Rolle noch nicht bekommen. Schuld daran sind Lizenzprobleme mit Universal Pictures.
Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)
Geschätztes Vermögen: 40 Millionen US-Dollar
Benedict Cumberbatch ist ein vielschichtiger Schauspieler. Für die einen ist er Sherlock Holmes, für die anderen der Drache Smaug und für Comic-Fans der Zauberer Doctor Strange.
Paul Rudd (Ant-Man)
Geschätztes Vermögen: 70 Millionen US-Dollar
Seit 2015 mimt Paul Rudd den neuen Ant-Man im MCU. Bevor der Schauspieler zum Superhelden wurde, war er aber vor allem für seine Komödien bekannt. Darunter solche Filme, wie Immer Ärger mit 40, Anchorman oder Beim ersten Mal.
Jeremy Renner (Hawkeye)
Geschätztes Vermögen: 80 Millionen US-Dollar
Jeremy Renner kannten Filmfans schon als Nachfolger von Matt Damon in der Bourne-Reihe oder durch den Oscar-Hit Tödliches Kommando. Seit 2011 ist er der breiten Öffentlichkeit aber vor allem als Bogenschütze Hawkeye bekannt.
Chris Pratt (Star-Lord)
Geschätztes Vermögen: 80 bis 100 Millionen US-Dollar
Chris Pratt ist ein vielbeschäftigter Mann. Wenn er nicht gerade die Guardians im MCU anführt, ist er auch die Stimme von Super Mario, Garfield oder kommuniziert mit Raptoren in den Jurassic-World-Filmen.
Chris Evans (Captain America)
Geschätztes Vermögen: 110 Millionen US-Dollar
Als Captain America hat Chris Evans die Avengers angeführt und die Welt in diversen Filmen gerettet. Seinen ersten Marvel-Auftritt hatte Evans allerdings schon 2005 in The Fantastic Four – damals noch als Johnny Storm.
Chris Hemsworth (Thor)
Geschätztes Vermögen: 130 Millionen US-Dollar
In seiner Rolle als Donnergott Thor wurde Chris Hemsworth weltberühmt. Seitdem ist der Australier auch ein gefragter Darsteller in anderen Produktionen.
Scarlett Johansson (Black Widow)
Geschätztes Vermögen: 165 Millionen US-Dollar
Scarlett Johansson hat das MCU inzwischen hinter sich gelassen und ist nun das neue Gesicht der Jurassic-World-Reihe. Alleine dadurch verdient sie nochmal einige Millionen dazu.
Robert Downey Jr. (Iron Man)
Geschätztes Vermögen: 300 Millionen US-Dollar
RDJ war lange Zeit das Herz und Gesicht vom MCU und hat für die einzelnen Avengers-Filme Gagen in schwindelerregenden Höhen erhalten. Allein für den kommenden Avengers: Doomsday soll er weitere 80 Millionen US-Dollar erhalten.
Michael Douglas (Ant-Man)
Geschätztes Vermögen: 350 Millionen US-Dollar
Michael Douglas hat in zahlreichen Filmen mitgespielt, darunter in den Klassikern Basic Instinct, Wall Street und The Game. Comic-Fans kennen ihn aber vor allem als den ersten Ant-Man. Inzwischen hat er seine Karriere aber beendet.
Ryan Reynolds (Deadpool)
Geschätztes Vermögen: 350 Millionen US-Dollar
Ryan Reynolds hat mit den Deadpool-Filmen Millionen verdient. Ein Großteil seines Vermögens geht aber nicht auf die Filme zurück, sondern stammt aus seinen Geschäften mit einer beliebten Gin-Marke.