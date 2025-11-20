Wenn eure Freundin Katzen liebt, ist dieser Adventskalender genau das Richtige für sie

Der richtige Adventskalender bringt euch erst so richtig in Weihnachtsstimmung. Wenn ihr Katzenfans seid, haben wir eine kleine Auswahl an Kalendern, die euch in der Adventszeit jeden Tag zum Lächeln bringen.

Die schönsten Adventskalender für Katzenfans

In der Vorweihnachtszeit gehört ein liebevoll ausgewählter Adventskalender einfach dazu – besonders, wenn er ganz auf eure Vorliebe für Samtpfoten abgestimmt ist. Wir zeigen euch drei außergewöhnliche Adventskalender mit Katzenmotiven vor, die euch den Countdown bis Weihnachten versüßen.

Mit humorvollen Illustrationen über filigrane Anhänger bis hin zu funkelndem Baumschmuck könnt ihr eure Weihnachtsdeko auf verspielte Ebene heben. Egal ob ihr euch selbst eine tägliche Freude machen wollt oder eurem Kätzchen eine kleine Überraschung gönnt.

Adventskalender für Katzenfans

Dieser Adventskalender ist ideal für Katzenliebhaber, die eine Mischung aus Humor und hübschem Design schätzen. Hinter den 24 Türchen verstecken sich kleine Pop‑Out-Katzenornamente, die sich wunderbar zum Dekorieren eignen. Jede Katze ist detailreich gestaltet und mit einem witzigen Spruch versehen, sodass das tägliche Öffnen zu einem kleinen, charmanten Adventsritual wird.

Wenn ihr zusätzlich noch einen Adventskalender selber basteln wollt, zeigen wir euch in unserem Video wie das geht:

24‑Tage Katzen‑Ornament‑Adventskalender

Ein Adventskalender für alle, die ihren Baum in der Adventszeit mit besonderen Katzenmotiven schmücken möchten. Hinter den 24 Türchen warten kleine, funkelnde Katzenanhänger aus Acryl, die jeden Tag ein neues Highlight setzen. So verbindet dieser Kalender den klassischen Countdown mit spielerischem Weihnachtszauber für echte Katzenfans.

Der Adventskalender für Katzen

Hinter den 24 Türchen verbergen sich leckere Snacks in acht festlichen Sorten für eure Katze. Dieser Kalender ist nicht nur ein hübsches Highlight für Katzenfans selbst – er sorgt vor allem für leuchtende Augen bei euren Fellnasen. Jeden Tag gibt es eine kleine Überraschung, die eure Katze verwöhnt und die Adventszeit gemeinsam noch schöner macht.

Die liebevoll gestalteten Anhänger und Snacks machen diese Adventskalender zu einem besonderen Highlight der Adventszeit und verkürzen auf zauberhafte Weise die Wartezeit auf Weihnachten.

