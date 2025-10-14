Wenn ihr denkt, dass Gaming keinen Sinn hat, dann solltet ihr euch Loot für die Welt anschauen

Loot für die Welt geht in die zwölfte Runde. Am 9. November wird der zweitgrößte Charity-Stream Deutschlands erneut Geld für den guten Zweck sammeln.

Was ist Loot für die Welt?

Einen ganzen Tag und länger Programm bieten und dabei Spenden sammeln – Seit 2014 gehört Loot für die Welt fest zur deutschen Gaming-Szene. Was damals aus einer Idee von YouTuber LeFloid und seinen Kollegen entstanden ist, kann sich heute über mehrere 100.000 € Spenden pro Jahr freuen.

Das Programm setzt sich meistens aus verschiedenen Spielformaten zusammen. Neben Mehrspieler-Spielen wie Mario Kart und Gesellschaftsspielen wie Riesen-Jenga gibt es auch musikalische Einlagen, Koch-Shows und vor allem eine Menge erstklassiger Unterhaltungen. Wir waren vor einigen Jahren ebenfalls vor Ort:

Zuschauer können während des Events live Geld spenden, aber auch durch den Kauf von jährlich neu designtem Merchandise und der Teilnahme an Versteigerungsaktionen wie zuletzt auf der Polaris Hamburg den Spendenstand in die Höhe treiben. Wenn ein Spendenziel erreicht wird, muss außerdem das laufende Programm für einen kurzen Freudentanz unterbrochen werden. Eine Auswahl dieser Tänze ist unter anderem im Musikvideo ihres eigenen Songs zu sehen:

Die kenn ich doch...

... werdet ihr bei manchen Gesichtern in diesem Video gedacht haben. Denn neben dem Gaming-Kanal DoktorFroid sind auch die Space Frogs als Organisatoren dabei. Und so manch prominentes Gesicht wie der Liedermacher Jan Hegenberg oder der Sänger der Band Saltatio Mortis waren ebenfalls schon zu Gast:

Und dieses Jahr darf wirklich jeder dabei sein! Denn Loot für die Welt öffnet die Spendentore bereits am 5 Tage im Voraus. Und ihr dürft auch Spenden sammeln, wenn ihr nicht Teil des offiziellen Programms seid. Auf der Homepage von Loot für die Welt findet ihr weitere Informationen, falls ihr ebenfalls beim Projekt mitmachen wollt.

Dieses Jahr gehen die Spenden an die Seenotrettung SOS Humanity und an die International Justice Mission, die sich gegen moderne Sklaverei einsetzt. Die Spenden werden gleichmäßig auf alle Projekte aufgeteilt. Eventuell kommen bis zum Event-Start noch weitere Projekte dazu.