Wenn ihr nur noch einen Marvel-Film sehen wollt, dann schaut Fantastic Four

Die Fantastic Four machen fantastisch viel Spaß.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ich habe schon lange nicht mehr das Bedürfnis, mir jeden neuen Marvel-Film im Kino anzuschauen. Fantastic Four: First Steps hat mich dann aber doch gereizt. Grund dafür ist, dass er sich absichtlich vom etablierten MCU fernhält. In meiner spoilerfreien Review verrate ich euch, warum das die größte Stärke des Films ist.

Anzeige

Die Fantastic Four bringen frischen Wind ins MCU

Fantastic Four: First Steps hat mich sofort mit seiner Welt abgeholt. Während die Erde des MCU einfach nur unsere Erde + Sci-Fi-Technologie ist, leben die Fantastischen Vier in einer retro-futuristischen Welt mir fliegenden Autos, Röhrenfernsehern und kochenden Robotern.

Direkt zum Start wird der Zuschauer schnell abgeholt, ohne dass Zeit mit einer aufwändigen Origin-Story darüber verschwendet wird, wer die Fantastic Four eigentlich sind und wie sie ihre Kräfte bekommen haben. Stattdessen legt der Film viel Wert auf die Beziehung der Helden und der normalen Bevölkerung – ebenfalls sehr erfrischend, da die MCU-Helden viel zu oft unantastbare Götter sind.

Mich hat auch überrascht, wie sehr ich die Fantastic Four mag. Schon nach ein paar Minuten fühlt man die Verbindung der vier Helden: Diese Leute lieben sich, unterstützen sich, können Witze übereinander machen, sind aber auch ernst, wenn es der Moment verlangt. Marvel ist hier eine gute Mischung aus Witzeleien, aber auch emotionaleren Momenten gelungen.

Anzeige

Leider auch verschenktes Potenzial

Gerade in der ersten Hälfte hat mich Fantastic Four: First Steps wirklich gefesselt. Der Film baut eine tolle Welt und droht sich dann mit einem Schlag zu vernichten: Hier kommt Galactus ins Spiel! Der Planetenfresser sieht toll aus und löst angemessene Bestürzung bei den Helden aus.

Als reine Naturgewalt finde ich es auch ausnahmsweise in Ordnung, dass die Motivation des Bösewichts dabei recht dünn bleibt. Anders sieht es beim Silver Surfer aus. Die Botin von Galactus hat zwar ein paar coole Actionszenen, doch ansonsten hat sie wirklich nicht viel zu bieten.

Generell geht dem Film merklich die Puste aus, wenn es nicht direkt um die Haupthelden und ihre Beziehung untereinander geht. Auch der Rest der Menschheit muss sich auf das drohende Ende der Welt vorbereiten, doch die eigentlich spannenden Konflikte, die daraus entstehen, werden so beiläufig gelöst, dass es fast schon an Kitsch grenzt.

Anzeige

Immer wieder hatte ich den Eindruck, dass es Marvel trotz neuer Welt und neuer Helden doch an Mut gefehlt hat, etwas wirklich Überraschendes zu wagen. Die ersten Schritte der Fantastic Four wirken dadurch manchmal noch zu zögerlich.

Mein Fazit zu Fantastic Four: First Steps Fantastic Four: First Steps hat mir wirklich gut gefallen. Auch wenn ihr Marvel-müde seid, würde ich euch empfehlen, den Film zu schauen, denn ihr braucht hier kein Vorwissen aus Marvel-Serien oder anderen -Filmen. Stattdessen bekommt ihr ein brandneues Helden-Team, dem es wirklich Spaß macht, zuzuschauen. Gleichzeitig müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr nur eine halbe Geschichte bekommt, die dann auf Disney+ oder sogar niemals fortgesetzt wird. Trotzdem bleibt Fantastic Four im Herzen doch ein Marvel-Film – mit allen Vor- und Nachteilen. Martin Hartmann

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.