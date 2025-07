Wenn Netflix diese geniale Funktion einführt, komme ich zurück

Ich dachte, ich wäre mit Streaming bei Netflix und Co. durch – bis mir diese Idee kam. Ein Kommentar von Sven Kaulfuss.

Ich bin raus. Netflix, Disney+ – mittlerweile alles gekündigt. Zu viele Dienste, zu wenig Zeit, zu wenig echtes „Muss ich sehen!“. Geblieben ist nur noch Amazon Prime – und auch das eher wegen der Versandvorteile. Doch dann kam mir eine Idee: eine winzige Funktion, die alles ändern könnte. Etwas, das Netflix und Co. bisher nicht bieten – aber sofort mein Interesse wecken würde.

Miniserien wie ein Film: Warum geht das bei Netflix und Co. nicht?

Ich liebe Mini-Serien. Kurze, abgeschlossene Geschichten, kein Risiko, dass sie abgesetzt werden oder ewig in Staffel 7 dahinplätschern. Serien wie „Das Damengambit“, „Chernobyl“, „Rentierbaby“ oder auch „The Penguin“ sind im Prinzip einfach nur lange Filme in Teilen – dramaturgisch durchdacht, oft hochwertiger als viele Kinoproduktionen. Aber: Warum kann ich sie nicht einfach wie einen Film schauen? Ohne Unterbrechung. Ohne nervigen Abspann nach jeder Episode. Ohne Menü. Ohne diese künstliche Trennung.

Netflix, Disney+, Prime – keiner bietet so etwas an. Dabei wäre es technisch kein Problem. Eine simple Option: „Als Film abspielen“ oder „Ohne Unterbrechung ansehen“. Das wäre nicht nur ein Komfort-Upgrade, sondern ein echter Schritt in Richtung besserer Immersion.

Gerade bei emotional dichten Geschichten reißt mich der abrupte Abspann am Ende jeder Folge oft aus dem Erlebnis. Klar kann man sofort „Nächste Folge“ klicken oder warten, aber es bleibt fragmentiert. Ein echter Flow, ein Filmgefühl, entsteht so nicht. Dabei ist genau das doch das Versprechen dieser Serienform: kompakt, abgeschlossen, intensiv.

Stattdessen bekomme ich Vorschläge für völlig andere Serien nach jeder Episode – als ob ich gerade aus einem TikTok-Video falle. Das reißt raus, wirkt hektisch, passt nicht zur Erzählweise. Für eine Plattform, die sich mit Qualität und Storytelling schmückt, wirkt das seltsam inkonsequent.

Netflix, ihr braucht Innovation – nicht nur Content

Wenn wir ehrlich sind: Die Zeiten, in denen Netflix und die Wettbewerber allein durch neue Serien oder Filme glänzten, sind vorbei. Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht und alle bieten irgendwie das Gleiche – mit kleinen Unterschieden. Funktionen und Nutzererlebnis werden da schon mal zum entscheidenden Faktor. Wer klug nachlegt, kann sich abheben.

Ein „Film-Modus“ für Mini-Serien wäre ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Nicht groß, nicht teuer – aber genau das, was Streaming wieder intelligent wirken lässt. Und was mich persönlich dazu bringen würde, mein Netflix-Abo noch einmal zu überdenken.

Kurzum: Ich will einfach Serien anders erleben. Ruhiger. Intuitiver. Wie ein Film – wenn die Serie sowieso wie einer aufgebaut ist. Das wäre keine Revolution, aber ein verdammt cleverer Schritt.

Also Netflix: Gebt mir diese kleine Funktion – und ich bin wieder da.

