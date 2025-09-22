Wer bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens das Bild bei Minute 67 stoppt, sieht einen irren Filmfehler

Skandalös! Ein Muggel in Hogwarts und niemand hat es bemerkt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Harry-Potter-Filme enthalten nicht nur viel Magie, sondern auch einige wilde Filmfehler. Besonders auffällig ist aber ein Fehler im zweiten Teil der Reihe: Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Bei der legendären Auseinandersetzung zwischen Harry und Malfoy, hat sich unter die Schüler nämlich auch noch ein Mann gemischt, der im fertigen Film eigentlich nicht zu sehen sein sollte.

Anzeige

Harry Potter und der Kameramann

Im Unterrichtsfach Verteidigung gegen die dunklen Künste kommt im zweiten Film zu einem magischen Schlagabtausch zwischen Harry Potter und Draco Malfoy, die sich mit Zauberstäben auf einer länglichen Tribüne duellieren. Dabei fliegt zunächst Harry durch die Luft und dann Malfoy.

Als Snape daraufhin Malfoy am Schlafittchen packt und auf die Beine zieht, kann man für einen kurzen Moment einen Mann im Publikum erkennen, der ganz eindeutig nicht zu den restlichen Schülern gehört, immerhin hat er eine große Kamera dabei – ungefähr bei Minute 67.

Ganz links im Bild: ein Kameramann. (© Warner Bros.)

Fairerweise muss man an dieser Stelle sagen, dass wir das Bild etwas heller gemacht haben. Im Original ist der Kameramann durch die schnelle Bewegung und weniger Belichtung kaum zu bemerken. Wobei dieser Filmfehler auch dank der legendären YouTuberin Coldmirror Kultstatus erlangt hat. Diese hat den besagten Moment nämlich in ihrer Parodie Harry Potter und der Pornokeller als Gag verarbeitet (hier gehts zum Clip auf YouTube).

Anzeige

Ansonsten könnt ihr euch den zweiten Film aber auch in voller Länger bei folgenden Streaminganbietern ansehen:

Anzeige

Nicht nur Harry Potter enthält Filmfehler

Falls ihr noch mehr Filmfehler sehen wollt, dann haben wir für euch eine eigene Bilderstrecke zu dem Thema erstellt. Diese beinhaltet 71 peinliche Fehler in bekannten Hollywood-Filmen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.