Wer bei Star Wars das Bild bei Minute 82 anhält, bemerkt einen der besten Filmfehler aller Zeiten

Dieser geniale Filmfehler aus Star Wars genießt Kultstatus.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Heute kennt jedes Kind Star Wars. Als die Reihe aber 1977 ihren Anfang nahm, war der enorme Erfolg der Filme noch nicht abzusehen und auch am Set von Krieg der Sterne, auch bekannt als Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung, ging es um einiges chaotischer zu. So ging seinerzeit auch ein Filmfehler unter, der heute Legenden-Status besitzt und später sogar nochmal verbessert wurde.

Anzeige

Die Leiden eines jungen Sturmtrupplers

Echte Star-Wars-Fans wissen vermutlich, um welchen Filmfehler es geht – wir meinen natürlich die Szene als sich ein armer Sturmtruppler den Kopf anstößt. Die besagte Szene ist ungefähr bei 1:22:19 im Film zu sehen.

Eine Gruppe Sturmtruppler betritt den Raum und der rechte Soldat stößt sich an der automatischen Tür den Kopf. Ein Moment, der auch beim x-ten Mal für Schmunzler und Lacher sorgt. Hier könnt ihr euch die Szene direkt ansehen:

Besonders schön: Damals ist der Fehler zwar nicht aufgefallen, aber in der überarbeiteten Fassung aus dem Jahr 1997 wurde der Zusammenprall mit der Tür um einen Soundeffekt erweitert. Weshalb es in der neuen Fassung nicht nur lustig aussieht, sondern jetzt auch ordentlich scheppert. Ein User auf YouTube kommentiert das folgendermaßen:

Die Tatsache, dass dies beim ersten Mal niemandem aufgefallen ist, bedeutet, dass es dem Mann so peinlich war, sich den Kopf zu stoßen, dass er es niemandem erzählt hat. Der arme Kerl hat gehofft, dass es niemandem auffallen würde. Und jetzt haben sie einen Soundeffekt hinzugefügt.

Anzeige

Wer genau hinsieht, der erkennt übrigens, dass der Pechvogel sich im Hintergrund den Helm wieder gerade rückt und die Szene ganz normal ihren Lauf nimmt. Offenbar hat er wirklich gehofft, dass dieses Missgeschick nicht auffällt.

Ich liebe diesen Filmfehler Für mich gehört der Clip „Stormtrooper hits head“ zu den besten Filmfehlern aller Zeiten. Einmal gesehen, kann man diesen Fehler auch nie wieder übersehen und als Star-Wars-Fan freue ich mich bei jedem Rewatch von Episode IV wieder auf diese kleine Szene. Zumal mir kein anderer Filmfehler einfällt, der zwei Jahrzehnte später nochmal mit einem zusätzlichen Soundeffekt veredelt wurde – das ist wahrlich die Krönung. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.