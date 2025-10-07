Wer Crunchyroll nutzt, darf wunderschönen Anime-Geheimtipp nicht verpassen

Dieser magische Anime ist ein Muss für jeden Crunchyroll-Nutzer.

Auf Crunchyroll erscheinen regelmäßig neue Animes. Etwas unter dem Radar fliegt aber ein echter Geheimtipp: Secrets of the Silent Witch. Die Geschichte rund um eine übermächtige Hexe gehört mit zu den besten Anime, dir ihr dieses Jahr auf dem Streamingdienst schauen könnt.

Endlich komplett: Secrets of the Silent Witch

Secrets of the Silent Witch vereint viele beliebte Anime-Tropes, darunter die klassische Power-Fantasie von einer übermächtigen Hauptfigur, die zwar auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, aber zu den stärksten Wesen ihrer Welt gehört.

Da bildet auch Monica Everett keine Ausnahme. Die junge Frau soll im Auftrag des Königs ein Attentat verhindern. Dafür mischt sie sich unter die Schüler einer adligen Akademie. Was so gut wie niemand weiß, Monica ist auch als die stille Hexe bekannt, eine extrem mächtige Magierin.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Anime ansehen:

Anstatt sich aber nur auf spektakuläre Kämpfe zu verlassen, erzählt der Anime im Kern eine Geschichte über Freundschaft, Anerkennung und Dazugehörigkeit.

Die Beliebtheit von Secrets of the Silent Witch spiegelt sich auch im User-Score auf Webseiten wie MyAnimeList wider, wo der Anime einen beachtlichen Wert von 8,15 von 10 hält und somit zu den bestbewerteten Titeln des Sommers zählt (Quelle: MAL). In den Crunchyroll-Charts hat es der Anime allerdings nur ganz knapp in die hauseigene Top 10 geschafft. Anime wie One Piece, Dandadan oder My Dress-Up Darling werden insgesamt öfter angeklickt.

Alle 13 Folgen von Secrets of the Silent Witch stehen kostenlos auf Crunchyroll zur Verfügung. Eine deutsche Synchronisation gibt es allerdings nicht.

Ein Muss für jeden Zauberfan Secrets of the Silent Witch ist eine der Überraschungen des Jahres. Die Geschichte ist zwar nicht sonderlich innovativ, wird aber einfühlsam erzählt und Monica als Figur wächst einem sehr schnell ans Herz. Dabei steht die Action zwar selten im Fokus, wird dadurch aber auch zum Highlight der Serie, denn die Bannkreise und magischen Attacken sehen wirklich eindrucksvoll aus. Hier muss sich die stille Hexe definitiv nicht vor anderen großen Titeln auf Crunchyroll verstecken. Daniel Boldt

