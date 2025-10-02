Wer das Squid-Game-Finale schaut und bei Minute 32 Stopp drückt, sieht das wahre Mastermind hinter den Spielen

Wer ist wirklich für die grausamen Spiele in Squid Game verantwortlich?

Mit Squid Game hat sich Netflix ein Denkmal gesetzt. Die extrem beliebte Serie um eine Reihe tödlicher Kinderspiele ist zwar vorerst zu Ende, aber trotzdem kommen immer mehr Geheimnisse ans Licht. So ist im Finale der Serie (Staffel 3 Folge 6) für einen kurzen Moment der eigentliche Drahtzieher hinter den schrecklichen Ereignissen zu sehen – vorausgesetzt, ihr haltet den Stream an der richtigen Stelle an.

Dieser Mann hat Squid Game erfunden

Achtung: Der nachfolgende Text enthält Spoiler zum Ende der Serie.

Nachdem die Spiele ein weiteres Mal blutig zu Ende gegangen sind, wirft die Serie in einer Art Epilog nochmal einen kurzen Blick auf die überlebenden Spieler und was aus ihnen nach dem Tod von Seong Gi-hun alias Spieler 456 wurde.

Dabei ist vor allem die Szene auf dem Jahrmarkt zwischen Park Gyeong-seok (Spieler 246) und No-eul (Wächterin 11) interessant. Das Gespräch zwischen der jungen Frau und dem Porträtzeichner ist dabei gar nicht so wichtig. Das eigentliche Detail versteckt sich im Hintergrund – ungefähr bei Minute 32. Dort sitzt nämlich ein weiterer Mann, der eine Brille und einen Hut trägt.

Der Mann im Hintergrund ist der Erfinder und Regisseur von Squid Game. (© Netflix)

Hierbei handelt es sich um Hwang Dong-hyuk, den Erfinder und Regisseur von Squid Game, der sich in dieser Szene einen Cameo-Auftritt leistet.

Wie geht es nach dritten Staffel weiter?

Auch wenn die südkoreanische Serie nun zu Ende ist, Netflix arbeitet bereits an einem US-amerikanischen Spin-Off, welches in Zusammenarbeit mit Regisseur und Produzent David Fincher entstehen soll. Die letzte Szene der dritten Staffel, in der überraschenderweise Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett zu sehen ist, läutet diese neue Serie bereits ein, die Ende 2025 gedreht werden soll.