Wer diese 9 Zombie-Filme nicht gesehen hat, ist ein hirnloser Hirnfresser

Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist…
Zombie-Filme gibt es zwar wie Sand am Meer, aber viele davon sind leider blutbespritzte Massenware. Damit ihr euch in dem Heer von stöhnenden Untoten und tollwütigen Infizierten zurecht findet, zeigen wir euch hier 9 Zombie-Highlights, die ihr kennen solltet.
Rec
Der spanische Horror-Film Rec ist ein klaustrophobisches Meisterwerk aus dem Found-Footage-Genre. Zwei Reporter begleiten eine Feuerwehr-Crew eine Nacht lang bei ihren Einsätzen. Doch als in einem Mehrfamilienhaus ein Rettungseinsatz katastrophal schiefläuft und sie von einer verwahrlosten Frau angegriffen werden, wird aus dem Routine-Auftrag schnell ein echter Albtraumtrip.
Mit Shaky Cam und einer Laufzeit von nur 78 Minuten drückt Rec quasi von Anfang an auf die Tube und lässt euch bis zum Abspann nicht zur Ruhe kommen. Das amerikanische Remake Quarantäne und die drei Sequels könnt ihr euch allerdings schenken.
Train to Busan
Der KTX-Schnellzug zwischen Seoul und Busan wird in diesem südkoreanischen Zombie-Kracher zum Schlachtfeld zwischen Menschen und Infizierten. Während sich die Seuche rasant um sie herum ausbreitet, kämpft der geschiedene Familienvater Seok-woo Seite an Seite mit anderen Passagieren um das Überleben seiner Tochter Su-an.
Mit starken Figuren, einem außergewöhnlichen Setting und den grotesk herumzuckenden Infizierten sticht Train to Busan aus der Masse mittelmäßiger Zombie-Filme heraus.
Shaun of the Dead
Die britische Komödie Shaun of the Dead ist eine Parodie und Hommage an klassische Zombie-Filme. Die beiden orientierungs- und planlosen Kumpel Shaun (Simon Pegg) und Ed (Nick Frost) müssen sich durch eine Zombie-Invasion kämpfen – während Shaun gleichzeitig auch noch das Beziehungsende mit seiner Ex Liz verkraften muss.
Es ist eine liebevolle Horrorkomödie, die von dem Charme ihrer Hauptdarsteller lebt und Fans auch nach über 20 Jahren immer noch zuverlässig zum Lachen bringt.
The Girl with all the Gifts
The Girl with all the Gifts basiert auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von M. R. Carey. Ähnlich wie in The Last of Us hat eine Pilz-Infektion große Teile der Menschheit in fleischfressende Zombies verwandelt.
Eine militärische Forschungseinrichtung in England untersucht aber eine Gruppe von Kindern, die trotz Infektion ihre blutrünstigen Anfälle unterdrücken können – darunter auch Protagonistin Melanie, die schon bald das Schicksal der Welt in den Händen hält.
Dawn of the Dead
Mit Dawn of the Dead verbindet Zombie-Maestro George A. Romero Horror und Konsumkritik. Eine kleine Gruppe von Überlebenden findet darin Zuflucht in einem Shopping-Center, das von Zombies belagert wird.
Während das Original von 1978 ein echter Genre-Klassiker ist, muss sich auch das Remake von 2004 nicht verstecken. Das Regie-Debüt von Zack Snyder nimmt sich einige Freiheiten, setzt dafür aber auf mehr Action, mehr Schockmomente und hat eine brillante Abspannsequenz zu bieten, die sich nur schwer vergessen lässt.
28 Days Later / 28 Years Later
Regisseur Danny Boyle hat mit 28 Days Later einen modernen Horror-Klassiker geschaffen und nebenbei auch noch eine neue Art von Zombies im Mainstream etabliert. Waren die Infizierten zuvor meistens langsam-torkelnde Gestalten, wurden sie durch den Rage-Virus plötzlich zu tollwütigen, sprintenden Monstern.
Allein für Cilian Murphys gespenstischen Spaziergang durch das verwaiste London ist 28 Days Later die Eintrittskarte wert – und auch der Nachfolger 28 Years Later schafft es erneut, das Zombie-Genre mit außergewöhnlicher Kreativität zu kombinieren.
Die dazwischen liegendende, deutlich action-lastigere Fortsetzung 28 Weeks Later fällt im Vergleich zu den anderen beiden Filmen leider etwas ab, ist als schneller Zombie-Happen zwischendurch aber immerhin noch unterhaltsam.
The Crazies
In The Crazies verwandeln sich Bürger einer amerikanischen Kleinstadt in psychopathische Killer – eine Seuche, die durch Chemikalien in der Wasserversorgung ausgelöst wird.
Zwar handelt es sich hier nicht um Zombies im klassischen Sinn, doch die Art und Weise, wie sich das blutige Chaos ausbreitet und die dramatische Spannung machen sowohl das Original von 1973 als auch das Remake von 2010 für Genre-Fans zu einem Leckerbissen.
Zombieland
Die brachiale Zombie-Komödie Zombieland hat nicht nur einen der besten Cameo-Auftritte überhaupt – Bill Murray in einer großartigen Mini-Rolle – sondern auch noch viele weitere denkwürdige Momente parat.
Die vier ungleichen Protagonisten Tallahassee, Columbus, Wichita und Little Rock lernen sich während der Zombie-Apokalypse kennen und begeben sich auf einen blutigen Roadtrip durch die USA. Mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin in den Hauptrollen feuert der Film sowohl in witzigen als auch dramatischen Momenten aus allen Rohren.
Night of the Living Dead
Hiermit hat alles angefangen – oder zumindest der moderne Zombie-Film. George A. Romero hat 1968 mit Night of the Living Dead die Toten auferstehen lassen und damit ein ganzes Genre gegründet.
Eine kleine Gruppe Überlebender verschanzt sich in dem Schwarz-Weiß-Klassiker in einem Farmhaus, das von Zombies angegriffen wird. Es ist ein kleiner Indie-Film, dem man zwar mittlerweile das fehlende Budget und sein Alter deutlich ansieht, doch ein unverzichtbarer Meilenstein für alle Zombie-Fans.