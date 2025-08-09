Wer diese 9 Zombie-Filme nicht gesehen hat, ist ein hirnloser Hirnfresser

Rec: Trailer 2 / 10

Der spanische Horror-Film Rec ist ein klaustrophobisches Meisterwerk aus dem Found-Footage-Genre. Zwei Reporter begleiten eine Feuerwehr-Crew eine Nacht lang bei ihren Einsätzen. Doch als in einem Mehrfamilienhaus ein Rettungseinsatz katastrophal schiefläuft und sie von einer verwahrlosten Frau angegriffen werden, wird aus dem Routine-Auftrag schnell ein echter Albtraumtrip.

Mit Shaky Cam und einer Laufzeit von nur 78 Minuten drückt Rec quasi von Anfang an auf die Tube und lässt euch bis zum Abspann nicht zur Ruhe kommen. Das amerikanische Remake Quarantäne und die drei Sequels könnt ihr euch allerdings schenken.