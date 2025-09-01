Wer diesen ARD-Klassiker liebt, muss bald 50 Minuten früher den Fernseher einschalten

Euer liebster Quiz-Klassiker läuft bald zur anderen Sendezeit – und Schuld daran hat ausgerechnet Kai Pflaume.

Quizfans müssen sich bald umstellen: Ab Mitte Oktober verschiebt die ARD die beliebte Sendung „Gefragt – Gejagt“ auf einen neuen Sendeplatz. Statt wie gewohnt um 18 Uhr beginnt die Show mit Alexander Bommes künftig bereits um 17:10 Uhr. Der Grund: Platz für eine neue Staffel von „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume, die ab Herbst das Programm direkt danach übernimmt.

ARD tauscht Sendeplatz: Mehr Quiz, weniger Routine

Noch bis zum 10. Oktober bleibt für „Gefragt – Gejagt“ alles beim Alten. Doch ab dem 13. Oktober zieht die Sendung dauerhaft 50 Minuten nach vorn – und schafft so Raum für das Quiz-Doppel, das die ARD als „Win-Win-Situation“ in einer offiziellen Pressemitteilung verkauft. Für die Zuschauer bedeutet das: Ein durchgehender Quiz-Abend im Ersten.

Der Sendeplatz von „Gefragt – Gejagt“ verschiebt sich. (© ARD / Uwe Ernst)

Während Bommes mit zusätzlichen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ antreten darf, sorgt Kai Pflaume mit seiner Rateshow für den festen Ankerplatz um 18 Uhr.

Elton verlässt „Wer weiß denn sowas?“

Besonders spannend: „Wer weiß denn sowas?“ steht selbst vor einer Neuerung. Teamkapitän Elton hat die Show im April verlassen, sein Nachfolger ist noch unklar. Damit bleibt offen, wer künftig an der Seite von Bernhard Hoëcker antreten wird. Immerhin dieser bleibt der Show von Kai Pflaume treu.

Die ARD setzt mit der Programmänderung bewusst auf die enorme Popularität ihrer Quizformate. „Gefragt – Gejagt“ läuft inzwischen seit zehn Jahren erfolgreich und hat eine treue Fangemeinde aufgebaut. Für das Publikum heißt das: Die Uhr im Blick behalten. Wer weiter mitraten will, darf sich ab Mitte Oktober nicht mehr auf den gewohnten 18-Uhr-Slot verlassen, sondern muss bereits früher einschalten.