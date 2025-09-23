Wer Gladiator schaut und bei Minute 90 auf Stopp drückt, der sieht einen unglaublichen Filmfehler

Historisch korrekt ist dieser Filmfehler aus Gladiator nicht.

Mit dem Monumentalfilm Gladiator hat sich Regisseur Ridley Scott ein weiteres Denkmal geschaffen. Der Film lässt aber nicht nur das römische Weltreich wiederauferstehen, sondern beinhaltet auch ein paar kuriose Filmfehler.

Das ist der berühmteste Fehler aus Gladiator

Gladiator hat viele große Szenen hervorgebracht. Besonderen Eindruck hinterlassen aber die aufwendigen Kämpfe im Kolosseum von Rom. Ein Höhepunkt ist dabei das Aufeinandertreffen zwischen Held Maximus, seinen Gefährten und einer Gruppe Streitwagen. In der blutigen Schlacht kommen nicht nur zahlreiche Menschen ums Leben, die Streitwagen werden auch spektakulär in die Luft geschleudert. Dabei ist vor allem ein Moment interessant.

Kurz nachdem eine schwarze Kämpferin zerteilt wird, gerät ein Streitwagen außer Kontrolle und kippt krachend zur Seite. Wenn man jetzt das Bild bei Minute 90 stoppt, sieht man, dass der Streitwagen mit einer Gasflasche ausgestattet ist. Vermutlich wurde die Vorrichtung genutzt, um den Wagen umzuwerfen.

Hier könnt ihr die besagte Szene sehen:

Eine Gasflasche auf einem Streitwagen? (© Universal Pictures)

Hat man die Gasflasche erst einmal bemerkt, wird man sie nie wieder übersehen. Wer die Szene in Bewegung sehen will, um sich selbst vom Fehler zu überzeugen, der kann sich das Spektakel auch auf YouTube ansehen. Alternativ läuft Gladiator auch bei folgenden Streaminganbietern in voller Länge:

Gladiator 3 befindet sich bereits in Arbeit

2024 erschien mit Gladiator 2 übrigens ein direkter Nachfolger. Allerdings ohne Russell Crowe. Stattdessen wird die Geschichte eines neuen Gladiators erzählt. Regisseur Ridley Scott hat darüber hinaus im August 2025 bestätigt, dass er bereits an Gladiator 3 arbeitet. Wann die Fortsetzung erscheinen soll, ist aber derzeit noch unklar. Zumal Scott parallel noch an anderen Filmen arbeitet (Quelle: The Guardian).