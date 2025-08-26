Wer Harry Potter, Star Wars oder Disney liebt, muss nächste Woche zu Aldi rennen

Fans von Harry Potter, Star Wars und Disney sollten ab dem 4. September bei Aldi Nord vorbeischauen. Dort gibt es dann nämlich niedliche Bitty-Pop-Figuren zum kleinen Preis von 9,99 Euro – solange der Vorrat reicht.

Ihr liebt niedliche Funko-Pop-Figuren, wollt eure Wohnung verschönern oder seid ein Sammler von den Figürchen? Dann solltet ihr euch bereit machen für einen Besuch bei Aldi Nord. Dort gibt es ab dem 4. September Bitty-Pop-Figuren von Funko – und zwar zu den Franchises Disney Princess, Star Wars und Harry Potter. Mit 33 Prozent Rabatt kosten die Figuren nur noch 9,99 Euro.

Für 9,99 Euro bekommt ihr bei Aldi Nord Bitty-Pop-Figuren von Funko Pop. (© Aldi Nord)

Ihr wollt nicht so lange warten? Bei Amazon bekommt ihr die süßen Bitty-Pop-Figürchen auch schon mit Rabatt:

Funko Bitty Pop! Disney Princess: Peasant Belle, Pocahontas, Jasmine und eine Überraschungs-Figur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 13:02 Uhr

Funko Bitty Pop! Star Wars: Han Solo, Chewbacca, Greedo und eine Überraschungs-Mini-Figur Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 13:07 Uhr

Funko Bitty Pop! Harry Potter - Lord Voldemort, Draco Malfoy (Quidditch), Bellatrix Lestrange und ei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 12:24 Uhr

Für wen lohnen sich die Bitty-Pop-Figuren bei Aldi Nord?

Jeder, der ein Geschenk für Geburtstage oder Weihnachten sucht

Jeder, der Funko-Pop-Figuren mag

Jeder, der seine Wohnung verschönern will

Alle, denen die Bitty-Pop-Figuren zu klein sind

Die Bitty-Pop-Reihe von Funko Pop bietet euch kleine Figürchen mit einer Größe von 2 bis 3 cm. In einer Box erhaltet ihr vier Figuren, wobei eine davon stets eine Überraschung ist. Dazu gibt es dann auch ein kleines Acryl-Regal, in das ihr die Figuren stellen könnt.

Bitty Pop: Bei Amazon eine sehr gute Wertung von 4,7 von 5 Sternen

Die Bitty-Pop-Figuren zum Franchise Disney Princess auf Amazon sind äußerst beliebt bei den Käufern und weisen eine Wertung von 4,7 von 5 Sternen auf. Gelobt werden besonders das niedliche Design und der schnelle Versand. Dass die Figuren sehr klein sind, sollte aber beachtet werden: Es handelt sich hierbei nicht um die normalen Funko-Pop-Figuren, sondern um eine kleinere Variante aus dem Hause Funko Pop.

