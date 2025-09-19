Wer Matrix schaut und bei Minute 102 das Bild stoppt, sieht einen unglaublichen Filmfehler

Kultfilm Matrix enthält einen Filmfehler, der sich sogar erklären lässt.

Matrix ist ein Sci-Fi-Klassiker und Action-Kracher, der mit bahnbrechenden Effekten schon vor über 20 Jahren Filmfans im Kino begeisterte. Bei den spektakulären Szenen hat sich aber auch der eine oder andere Filmfehler eingeschlichen – so zum Beispiel bei der berühmtesten Szene des ganzen Films.

Diese legendäre Filmszene ist fehlerhaft

Matrix ist Kult und hat viele ikonische Kino-Momente und Erkennungsmerkmale hervorgebracht. Sei es nun Trinitys berühmter Kranich-Kick, die Szene mit der roten und der blauen Pille oder die modische Vorliebe für Sonnenbrillen und lange Mäntel.

Am bekanntesten dürfte aber die Szene sein, in der Neo in einer irren 360-Grad-Kamera-Drehung den Kugeln eines Agenten in Slow-Motion ausweicht. Diese Szene wurde später in diversen anderen Filmen aufgegriffen und parodiert. Dabei enthält diese berühmte Drehung einen krassen Filmfehler.

Die besagte Szene könnt ihr bei Minute 102 im Film sehen:

Keine Pistolen am Boden. (© Warner Bros.) Pistolen am Boden. (© Warner Bros.)

Kurz bevor der Agent das Feuer auf Neo eröffnet, lässt dieser seine beiden Pistolen fallen. Im darauffolgenden Shot, wenn sich Neo spektakulär dreht, sind die beiden Pistolen aber nicht mehr auf dem Boden zu sehen. Kurz nach der Drehung, als Neo verletzt am Boden liegt, sind die Waffen wieder da. Das gilt übrigens auch für die Soldaten, die Neo und Trinity kurz zuvor auf dem Dach getötet haben. Deren Leichen sind während der Drehung nicht zu sehen.

Ihr könnt euch die legendäre Szene auch im Netz ansehen (hier geht es zur Szene auf YouTube), um euch von den Fehlern selbst ein Bild zu machen.

Doch kein Fehler? Fans haben eigene Theorie

Auch wenn es sich dabei ganz klar um Filmfehler handelt, weil es vermutlich technisch zu aufwendig war, die Pistolen und Körper mit in die Drehung einzubauen (vielleicht wurde es auch einfach vergessen), gibt es lustigerweise aber auch Fan-Erklärungen, warum die fehlenden Objekte doch kein Fehler sind.

Da die Matrix eine virtuelle Simulation ist, könnte man die fehlenden Pistolen und Körper der Soldaten als Bug oder Glitch einordnen, weil Neo in dieser Szene etwas tut, was von der Simulation nicht vorgesehen ist. Womöglich war das zuständige Programm mit der Situation überfordert oder die Matrix ist mit dem Rendern nicht hinterhergekommen. Diese Erklärungen sind allerdings nicht ganz ernst gemeint und werden von Fans mit einem Augenzwinkern verkauft.