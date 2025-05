Wer nur Netflix nutzt, der verpasst jetzt eine der besten Serien des Jahres

Diese neue Serie auf Apple TV+ übertrifft sogar Andor und The Last of Us!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Sci-Fi-Serie Murderbot auf Apple TV+ gestartet

Mit Murderbot ist auf Apple TV+ eine neue Sci-Fi-Serie gestartet, die gute Chancen hat, zu den besten Neustarts des Jahres gezählt zu werden. So sind derzeit 98 Prozent aller Reviews positiv. Damit schneidet die ungewöhnliche Serie sogar noch besser als Andor oder The Last of Us ab.

Anzeige

Bei Murderbot handelt es sich um eine Romanverfilmung, bei der ein Roboter (gespielt von Alexander Skarsgård) einen freien Willen erhält und diesen vor den Menschen verbergen muss. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den offiziellen Trailer zur Apple-Serie eingebunden.

„Murderbot“ im Stream Streaming-Start: 16.05.2025

Genre: Drama, Fantasy, Komödie, Science Fiction

FSK: Ab 16 Jahren

1 Staffel

Die Presse lobt vor allem den cleveren Ansatz, der auch schon die Bücher zu einem Welterfolg gemacht hat. So schreibt People's World:

Murderbot bietet eine erfrischende Mischung aus Herz, Witz und spannenden Geheimnissen, die einen unterhaltsamen Einblick in die menschliche Existenz geben. Der Murderbot versucht, in einer Welt der Unternehmensgier, schleimigen Versicherungsgesellschaften und kapitalistischer Ausbeutung zurechtzukommen.

Anzeige

Falls ihr jetzt Interesse an der Serie habt, aber noch kein Apple-Kunde seid, dann könnt ihr euch die Serie auch über Amazon Prime Video anschauen. Apple TV+ ist dort nämlich auch als Amazon-Channel verfügbar – die ersten 7 Tage sind kostenlos. Danach kostet Apple TV+ 9,99 Euro pro Monat.

Anzeige

Netflix-Rivale Apple TV+ bietet viele tolle Serien

Ein monatliches Abo kann sich als Serienfan aber gleich in mehrerer Hinsicht lohnen, denn auf Apple TV+ laufen einige der besten Serien der Neuzeit. Thriller-Fans gefällt zum Beispiel Severance oder Slow Horses.

Wer indessen tragische Komödien bevorzugt, dem können wir Shrinking ans Herz legen. Apple TV+ bietet mit der Fantasy-Serie See aber auch eine tolle Alternative für Game-of-Thrones-Fans. Den ganzen Katalog findet ihr dagegen hier: Apple TV+ ansehen.