Wer sich bisher um ein Spotify-Abo gemogelt hat, bekommt jetzt ein Problem

Spotify geht gegen einen beliebten Gratis-Trick vor.

Wer die Premium-Features von Spotify nutzen will, soll auch dafür bezahlen – um diese Ansicht durchzudrücken, geht der Musik-Streaming-Anbieter jetzt mit einem anwaltlichen Schreiben gegen den Mod-Anbieter ReVanced vor. Mit dessen Hilfe umgehen manche Nutzer nämlich die Abo-Pflicht.

Spotify: Premium hat einen Preis

ReVanced ist ein Open-Source-Programm, das verschiedene Patches für beliebte Apps bereitstellt – typischerweise werden dabei Features hinzugefügt oder abgeändert.

Auch für Spotify gibt es Patches und der „Unlock Premium Patch“ verstößt laut Spotify gegen das Urheberrecht. Der Patch erlaubt es Nutzern Premium-Features von Spotify zu nutzen, ohne dabei ein entsprechendes Premium-Abo zu besitzen.

Zu den Premium-Funktionen gehören unter anderem das Entfernen von Werbung sowie Offline-Abspielen. Seit der jüngsten Preiserhöhung hat Spotify außerdem einige neue Features angekündigt – darunter die langersehnte Implementierung von Lossless Audio und deutlich verbesserte Kontrolle über eure Playlists.

ReVanced gibt sich kämpferisch

ReVanced hat auf seiner Website transparent dargelegt, dass Spotify ihnen eine Unterlassungsforderung wegen Urheberrechtsverletzung geschickt hat. Laut Spotify werde der Unlock Premium Patch dazu genutzt, die hauseigene Verschlüsselung zu umgehen und auf urheberrechtlich geschütztes Material zugreifen zu können.

Laut ReVanced handele es sich bei dem Patch allerdings nicht um eine Kopie von Spotifys Code und das urheberrechtliche Material – die Songs – seien schließlich auch kostenfrei zugänglich.

Ob ReVanced mit dieser Argumentation allerdings tatsächlich durchkommt, ist zweifelhaft – sie geben zu, dass Gerichte in der Vergangenheit in vergleichbaren Situationen bereits zugunsten der Kläger entschieden hätten. Aus diesem Grund fragt ReVanced in der Community auch nach rechtlichem Beistand, der den Mod-Anbieter in dieser Hinsicht beraten kann. (Quelle: ReVanced)

Es erscheint aktuell also recht wahrscheinlich, dass der Unlock Premium Patch nicht mehr allzu lang verfügbar sein und das Spotify-Schlupfloch geschlossen werden wird.

