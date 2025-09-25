Wer The Avengers schaut und bei Minute 40 das Bild anhält, sieht gleich 3 Filmfehler auf einmal

Der Marvel-Film begeht in Deutschland besonders viele Fehler.

In Marvels The Avengers lassen es die Superhelden zum ersten Mal so richtig krachen. Bei dem ganzen Spektakel wurden aber auch einige grobe Fehler übersehen, die vor allem die Szenen in Deutschland betreffen.

Bösewicht Loki mischt die deutsche Polizei auf

The Avengers war 2012 der erste Milliarden-Hit für das MCU und hat den Hype um Superhelden wie Iron Man, Thor und Captain America auf ein neues Level gehoben. Und auch wenn die Welt der Avengers grundsätzlich unserer Erde entspricht, gibt es doch einige Unterschiede – oder sollten wir lieber Fehler sagen?

So taucht Bösewicht Loki zum Beispiel in Stuttgart auf und es kommt zum ersten Clash mit den Avengers. Kurz zuvor schmeißt der Gott des Schabernacks aber noch ein paar Polizeiautos durch die Gegend. Das passiert ungefähr bei Minute 40. Und hier werden vor allem deutsche Zuschauer etwas stutzig reagieren, denn die im Film gezeigten Autos fahren mit einem orangen Signallicht. In Deutschland ist aber bekanntermaßen Blaulicht der Standard.

Bösewicht Loki wirft im Film deutsche Polizeiautos durch die Gegend. (© Disney)

Auch die grüne Lackierung der Autos ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Schon 2004 wurde damit begonnen, in Deutschland grüne durch blaue Polizeifahrzeuge zu ersetzen. Es ist aber nicht vollkommen auszuschließen, dass auch noch 2012 vereinzelt grüne Fahrzeuge auf den Stuttgarter Straßen unterwegs waren. Eindeutig falsch ist aber das Kennzeichen. Polizeiautos in Stuttgart tragen nämlich das allgemeine Kürzel BWL für Baden-Württemberg.

Stuttgarter erkennen ihre Stadt nicht wieder

Natürlich lassen sich diese Fehler, wie bereits angedeutet, auch damit erklären, dass das Stuttgart aus dem Film eine alternative Variante ist, das sich in solchen Details von unserer Realität unterscheidet. Immerhin existiert in der Welt der Avengers das Multiversum, wodurch theoretisch alles möglich ist.

Nüchtern betrachtet wurde beim Dreh aber wohl nicht auf solche nationalen Unterschiede und Eigenheiten geachtet. Tatsächlich wurde nämlich nicht in Stuttgart gedreht, stattdessen wurde die Stadt zum Teil in den USA als Set nachgebaut. Dabei wurden sich auch gewisse Freiheiten genommen, was Läden und Haltestellen angeht (Quelle: Stuttgarter Zeitung).