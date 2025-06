Wer wird der neue James Bond? Dune-Regisseur bringt 007 zurück

Im März 2022 kaufte Amazon für circa 8,4 Milliarden Dollar das Hollywood-Studio MGM (Metro Goldwyn Mayer) und erhielt damit auch die Rechte an der James-Bond-Franchise. Doch wer wird der neue James Bond? Und wer führt Regie? Hier verraten wir euch bisher alle bekannten Informationen und wichtigsten Gerüchte.

Denis Villeneuve dreht James Bond 26

Wer den neuen James Bond dreht, steht nun fest: Es ist kein Geringerer als Dune-Regisseur Denis Villeneuve. Er setzte sich gegen andere Kandidaten durch und hat reichlich Blockbuster-Erfahrung. Neben der Neuauflage von Dune brachte er auch Blade Runner zurück in die Kinos. Zudem fungiert er beim kommenden James Bond als Executive Producer.

Wann kommt der neue James Bond?

2021 erschien der letzte James Bond, da noch mit Daniel Craig in der bekannten Agenten-Rolle. Fans warten also seit vier Jahren auf den nächsten Bond-Film. Bisher gibt es noch kein offizielles Release-Datum zum 26. James-Bond-Film.

Dadurch, dass Denis Villeneuve erst in diesem Jahr mit den Dreharbeiten zu Dune: Messiah, also dem dritten Dune-Teil beginnt, und er noch andere Projekte auf seinem Tisch liegen hat, beispielsweise Nuclear War: A Scenario und eine neue Version von Cleopatra, lässt sich der Drehstart des nächsten Bond-Films nur schwer prognostizieren. Sollte die Produktion in diesem Jahr oder 2026 beginnen, wäre ein Kinostart entweder 2027 oder 2028 realistisch.

Unsere Kollegen von Kino verraten euch weitere Infos über Denis Villeneuve:

Wer wird der neue James Bond?

Offiziell gibt es bisher noch keinen Nachfolger für Daniel Craig und somit noch keinen neuen James Bond. Das Einzige, was feststeht, ist, dass die Rolle erneut mit einem britischen Mann besetzt werden soll. Also ganz in der Tradition der Franchise.

Die meistgestellte Frage ist ohne Zweifel, wer der neue James Bond werden soll. Bisher gibt es nur Gerüchte und Spekulationen um den neuen James Bond. Das Casting hat noch nicht begonnen, aber folgende Schauspieler können angeblich der James Bond werden und mit der Rolle in Verbindung gebracht:

Aaron Taylor-Johnson: Kein Unbekannter und bereits geübt in Actionfilmen. Unter anderem spielt er in Kick-Ass, Bullet Train, The Fall Guy und 28 Years Later mit. © Bild: Jeff Spicer / Getty Images

Kein Unbekannter und bereits geübt in Actionfilmen. Unter anderem spielt er in Kick-Ass, Bullet Train, The Fall Guy und 28 Years Later mit. James Norton: Unter anderem zeigt er sein Können in Nowhere Special und mit seinen 39 Jahren auch noch jung genug, um James Bond in den kommenden 10 Jahren spielen zu können. Neben Taylor-Johnson einer der am häufigsten genannten Namen. © Bild: Kate Green / Getty Images

Unter anderem zeigt er sein Können in Nowhere Special und mit seinen 39 Jahren auch noch jung genug, um James Bond in den kommenden 10 Jahren spielen zu können. Neben Taylor-Johnson einer der am häufigsten genannten Namen. Idris Elba: Viele hoffen und plädieren dafür, dass Idris Elba der neue James Bond werden sollte. Durch eine Vielzahl an Rollen hat er bereits bewiesen, dass er das Zeug zum neuen James Bond hätte. Allerdings ist der 52 Jahre alt und somit nicht der geeignetste Kandidat, um die Rolle für die vorauszusehende Zeit übernehmen zu können. © Bild: John Nacion / Getty Images

Viele hoffen und plädieren dafür, dass Idris Elba der neue James Bond werden sollte. Durch eine Vielzahl an Rollen hat er bereits bewiesen, dass er das Zeug zum neuen James Bond hätte. Allerdings ist der 52 Jahre alt und somit nicht der geeignetste Kandidat, um die Rolle für die vorauszusehende Zeit übernehmen zu können. Theo James: In Guy Ritchies Serie The Gentlemen spielt James einen charmanten Aristokraten mit geheimen militärischen Fähigkeiten. Zudem hat er bereits Action- und Romance-Rollen unter seinem Gürtel. © Bild: River Callaway / Getty Images

In Guy Ritchies Serie The Gentlemen spielt James einen charmanten Aristokraten mit geheimen militärischen Fähigkeiten. Zudem hat er bereits Action- und Romance-Rollen unter seinem Gürtel. Aaron Pierre: Ein weiterer Kandidat, den viele auf der Liste haben, ist Aaron Pierre. © Bild: John Nacion / Variety / Getty Images

Wer wird der Produzent von James Bond 26?

In den vergangenen drei Jahrzehnten hatten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli die Aufsicht über die Bond-Franchise, die sie von ihrem Vater übernommen hatten. Nach internen Meinungsverschiedenheiten mit Amazon trennten sie sich von der Marke, sodass Amazon MGM Studios nun die volle kreative Verantwortlichkeit besitzen.

Als neue Produzenten konnten Amy Pascal, die unter anderem für Spider-Man und Challengers bekannt ist, und David Heyman (unter anderem Harry Potter und Gravity) gewonnen werden. Wie die beiden den Neustart von James Bond handhaben, bleibt abzuwarten. Die beiden bringen jedoch genug Erfahrung und Expertise mit, sodass sie vielleicht zum goldenen Duo werden, um dem Reboot das gewisse Etwas zu geben.