Wer zeigt den Super Bowl 2025? Übertragung, Wiederholung und Zusammenfassung im TV & Stream

Heute Abend steht eines der größten sportlichen Highlights des Jahres an, der „Super Bowl“. Wo kann man in diesem Jahr bei 59. Super Bowl im Live-Stream und TV einschalten und wer überträgt das Event in der Wiederholung?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Wer zeigt den Super Bowl 2025 im TV & Live-Stream?

Der Super Bowl LIX, das Finale der NFL-Saison 2024/25, findet heute, am Sonntag, den 9. Februar 2025, im Caesars Superdome in New Orleans statt. In Deutschland beginnt die Übertragung aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0:30 Uhr MEZ. Die Vorberichterstattung startet bereits um 23:15 Uhr.

Anzeige

Im Free-TV wird das Event bei RTL übertragen. Die Vorberichte starten um 23:15 Uhr, das Spiel selbst beginnt um 0:30 Uhr.

übertragen. Die Vorberichte starten um 23:15 Uhr, das Spiel selbst beginnt um 0:30 Uhr. Falls ihr keinen Fernseher habt oder bequem auf dem Tablet im Bett schauen wollt, könnt ihr den Super Bowl online im Live-Stream sehen. Der RTL-Live-Stream ist über den hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ verfügbar.

Der Zugang ist kostenpflichtig . Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei RTL+ nicht mehr.

. Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei RTL+ nicht mehr. Der Preis für die günstigste Option für den RTL-Live-Stream liegt bei 5,99 Euro im Monat.

Bereits jetzt kann man kostenlos im Online-Programm von RTL+ eine Dokumentation über den Weg beider Teams zum Super Bowl ansehen (mehr dazu bei RTL+).

Sport-Fans mit einem Abonnement bei DAZN können dort ebenfalls bei der Online-Übertragung einschalten (bei DAZN ansehen).

Die günstigste Option dort gibt es für 0.99 Euro. Dort ist neben der Übertragung des Super Bowls LIX auch der NFL-Draft enthalten.

Der „NFL Game Pass“ ist ein weiteres Abo, mit dem man beim Finale der NFL-Saison einschalten kann (bei DAZN ansehen). Hier seht ihr die originale FOX-Übertragung. Das heißt, ihr verfolgt das Spiel mit den englischen Originalkommentatoren und Tom Brady als Experten.

Für nur 0,99 Euro könnt ihr zudem den „NFL Gamepass“ für einen Monat buchen (zum Gamepass). Hier ist nicht nur die Live-Übertragung des „Super Bowls“ mit englischem Originalkommentator enthalten. Ihr könnt mit dem Zugang auch „Re-Live“ zu vielen Spielen der NFL-Season einschalten. Der Gamepass bietet nicht nur das Super-Bowl-Spiel, sondern auch die Halbzeitshow. Zudem könnt ihr zahlreiche Zusatzinhalte online abrufen, darunter Highlight-Videos der „Regular Season“ und der Play-offs und Videos mit Hintergrundberichten.

Anzeige

2025 kommt die NFL auch nach Berlin. Das ist derzeit zum Spiel bekannt.

2025 wird das Super-Bowl-Spiel in der Nacht von Montag auf Sonntag auch in einigen Kinos gezeigt. Ob euer Kino dabei ist, seht ihr zum Beispiel im Webangebot der Kette UCI Kinowelt (hier ansehen).

Englischer Originalkommentar und Werbe-Spots?

Für das volle Super-Bowl-Erlebnis schalten Fans mit dem „NFL Game Pass“ ein. Hier verfolgt ihr das Spiel zum einen im englischen Originalton und könnt zum anderen die berühmten US-Werbespots anschauen. Die Clips gehören seit Jahren zu den Highlights des Abends und sorgen auch Tage nach dem Event noch für viel Gesprächsstoff. Neben einigen kreativen Werbespots wird es auch einige Premieren von Trailern für Filme und Serien geben. Einige Spots können bereits vorab angesehen werden, zum Beispiel der Clip von Disney+. Hier seht ihr, was wäre, wenn es einige der bedeutendsten Momente der Filmgeschichte nie gegeben hätte:

Post Malone sang im letzten Jahr die US-Nationalhymne, 2025 hat er die Hauptrolle im Clip des Bud-Light-Bieres:

Auch Häägen-Dazs setzt auf Star-Power mit Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Ludacris:

Bei Uber Eats haben mit Martha Stewart und Charli xcx die Frauen das Sagen:

Paramount+ zeigt einige Protagonisten aus dem Streaming-Programm, darunter Patrick Stewart und Knuckles:

Weiterhin empfiehlt sich für Football-Fans ein Blick auf den offiziellen YouTube-Kanal der NFL. Hier könnt ihr einige Stunden nach Spielende einige Highlight-Videos zum Finalspiel der NFL-Saison online abrufen. Die Videos stehen kostenlos und ohne Anmeldung zum Streamen bereit.

Super Bowl LIX in der Wiederholung sehen

Für Fans, die das Event nicht live verfolgen können, besteht die Möglichkeit, die Wiederholung zu einem späteren Zeitpunkt über die Mediatheken der jeweiligen Anbieter abzurufen.

Wem die Live-Übertragung im Fernsehen zu spät ist, der kann man Montagmorgen im TV beim Super Bowl einschalten.

Ab 8:00 Uhr zeigt der TV-Sender Nitro das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles im TV.

zeigt der TV-Sender Nitro das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles im TV. Auch Nitro kann man im Live-Stream online über RTL+ empfangen (bei RTL+ ansehen).

Mit dem NFL Game Pass von DAZN könnt ihr das Spiel ebenfalls re-live ansehen. Dort gibt es auch einen Download-Modus, sodass ihr die Übertragung später auch ohne Internetverbindung anschauen könnt.

Anzeige

In diesem Jahr treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Die Chiefs, angeführt von Quarterback Patrick Mahomes, streben ihren dritten Titel in Folge an, während die Eagles auf eine Revanche für die Niederlage im Super Bowl 2023 hoffen. Die Chiefs konnten sich den Einzug in das NFL-Finale gegen die Buffalo Bills sichern, die Eagles schalteten die Washington Commanders aus.

Ausgetragen wird das Spiel im Caesars Superdome in New Orleans. 73.208 Zuschauer werden in der Arena erwartet. Das American-Football-Finale wird zum achten Mal im Heimatstadion der New Orleans Saints ausgetragen, zuletzt fand es 2013 dort statt.

Wann kommt die Halbzeit-Show?

Neben dem Sport steht auch 2025 wieder das Entertainment beim Super Bowl im Vordergrund. 2025 wird die Halbzeit-Show von US-Rapper Kendrick Lamar gestaltet. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler wird während der Pause des Spiels auftreten und für musikalische Unterhaltung sorgen. Daneben ist ein Auftritt von SZA angekündigt. Wie schon in den Vorjahren könnte es zudem den einen oder anderen Überraschungs-Act bei der Halbzeit-Show geben.

Anzeige

Die Halbzeit-Show soll gegen 2:00 Uhr in der Nacht durchgeführt werden. Die genaue Startzeit lässt sich nicht vorhersagen und ist vom Spielverlauf abhängig. Bereits vor dem Kick-off wird es die ersten Entertainment-Elemente des Abends geben, wenn die Nationalhymne der Vereinigten Staaten vorgetragen wird.

Ab 23:15 Uhr könnt ihr am Sonntag bei der Super-Bowl-Übertragung 2025 live im Free-TV bei RTL einschalten. Online bringen euch DAZN, der NFL Gamepass und RTL+ die Übertragung auf den Bildschirm.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.