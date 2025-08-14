Wie ein 80er-Jahre-Film: Taylor Swift vergleicht ihre Lovestory mit „Say Anything“

Taylor Swift packt im „New Heights“-Podcast der Kelce-Brüder nicht nur ihre Liebesgeschichte aus, die sie mit einem 80er-Jahre-Film vergleicht, sondern auch ihr brandneues Album „The Life of a Show Girl“.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Liebesmoment wie aus „Say Anything“

Taylor Swift war zu Gast im Podcast „New Heights“ von NFL-Star Travis Kelce und dessen Bruder Jason Kelce. Dabei verriet sie eine Szene aus den Anfängen ihrer Beziehung, die sie an den John-Hughes-Kultfilm „Say Anything“ aus den 1980er-Jahren erinnerte:

„Er stand da wie vor meinem Fenster mit einem Ghettoblaster und sagte: Ich will dich daten!“ (Quelle: „New Heights“ , frei übersetzt von GIGA) Taylor Swift

Anzeige

Kelce stand aber in Wirklichkeit nicht mit einem Ghettoblaster vor Swifts Fenster. Alles begann im Juli 2023: Kelce besuchte ein „Eras Tour“-Konzert von Swift und wollte ihr ein Freundschaftsarmband – ein Muss auf jedem Swift-Konzert – mit seiner Telefonnummer geben. Doch ein Meet-and-Greet war nicht drin und der Plan scheiterte.

„Dieser Typ hat kein Meet-and-Greet bekommen und macht es zu jedermanns Problem.“ (Quelle: „New Heights“ , frei übersetzt von GIGA) Taylor Swift

Anstatt die Sache abzuhaken, erzählte Kelce im „New Heights“-Podcast von der verpassten Chance, ohne zu ahnen, dass Swift selbst zuhörte. In ihren Worten war diese Geschichte so romantisch, dass es sie an die Say-Anything-Szene erinnerte.

Anzeige

Die große Überraschung: Neues Album „The Life of a Showgirl“

Neben den privaten Geschichten hatte Swift im Podcast auch große berufliche Neuigkeiten: Sie nutzte die Episode für die Vorstellung ihres 12. Studioalbums – oder auch TS12. Während der Aufnahme holte sie eine mintgrüne Aktentasche mit den Initialen „T.S.“ hervor und verkündete den Titel: „The Life of a Show Girl“

Ein wenig gedulden müssen sich Fans dennoch: TS12 erscheint am 3. Oktober 2025 und bringt einen Song mit „Manchild“-Sängerin Sabrina Carpenter mit sich.

Swift verriet außerdem, dass sie schon während ihrer Europa-Termine der „Eras Tour“ am Album gearbeitet hat:

„Es fühlt sich energetisch in etwa so an, wie mein Leben sich angefühlt hat. Dieses Album erzählt davon, was hinter den Kulissen in meinem Inneren passiert ist, während dieser Tour – die so überschäumend, elektrisierend und voller Leben war.“ (Quelle: „New Heights“ , frei übersetzt von GIGA) Taylor Swift

Anzeige

Damit macht die Sängerin klar, dass „The Life of a Showgirl“ nicht nur ein Studioprojekt ist, sondern direkt, inhaltlich wie auch emotional, mit einer der größten Tourneen ihrer Karriere verknüpft ist.

Die komplette Tracklist von „The Life of a Showgirl“

Für alle, die sofort wissen wollen, was sie erwartet, haben wir die gesamte Tracklist von TS12 für euch:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Anzeige

Ganz in der Manier von Taylor Swift, kommt „The Life of a Show Girl“ nicht nur mit einem Cover:

Vorbestellen könnt ihr die neue Platte auf der offiziellen Webseite von Taylor Swift. Hier sind die vier Versionen für je 19,99 € verfügbar. Allerdings solltet ihr schnell sein, denn einige sind bereits ausverkauft.