Wie realistisch ist „My Dress Up Darling“ Staffel 3?

Die ersten beiden Staffeln von „My Dress-Up Darling“ haben viele begeistert. Entsprechend groß ist nun die Vorfreude auf die nächste Season. Im Folgenden verraten wir alles, was bisher zu „My Dress-Up Darling“ Staffel 3 bekannt ist.

Wichtiger Hinweis: Der Artikel enthält Spoiler zum Ende der zweiten Staffel. Wir empfehlen euch nur weiterzulesen, wenn ihr die zweite Season bereits geschaut habt.

Release von „My Dress-Up Darling“ Season 3

Zwischen der ersten Season und „My Dress-Up Darling“ Staffel 2 lagen ganze drei Jahre Wartezeit. Darum ist es nur verständlich, dass Fans dieses Mal auf eine kürzere Wartezeit hoffen.

Vor allem, weil Marin im Staffelfinale der zweiten Season zwar den Mut aufbringt, Gojo nach einem Selfie zu fragen, allerdings gesteht sie ihm ihre Gefühle weiterhin nicht. Aber wenigstens hat Marin nun ihr Foto mit Gojo, das zuvor in der Staffel aufgrund ihrer Klassenkameraden nicht zustande gekommen ist.

Bisher gibt es noch kein offizielles Release-Datum oder eine Ankündigung von „My Dress-Up Darling“ Staffel 3. Der Manga ist übrigens zu Ende und es gibt noch Material, das der Anime übernehmen kann.

Darum stehen die Chancen gut, dass es zu einer weiteren Staffel kommt oder es einen Film gibt, der die Geschichte zum Abschluss bringt. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Die erste Staffel adaptierte den Manga bis Kapitel 39, während Staffel 2 bis Kapitel 86 zeigt. Der Manga endet mit Kapitel 115, plus einem kurzen Epilog. Damit bleiben noch 29 Kapitel, die für eine weitere Adaption zur Verfügung stehen. Staffel 2 endet übrigens mit einer originellen Szene, die es nicht in der Manga-Vorlage von Shinichi Fukuda gibt.

Übernimmt Cloverworks erneut die Produktion?

Die ersten beiden Staffeln von „My Dress-Up Darling“ könnt ihr weiterhin auf Crunchyroll im Originalton mit Untertitel oder deutscher Synchronisation schauen. Bei beiden übernahm das Studio Cloverworks (unter anderem „Bocchi the Rock!“ und „Spy x Family“) die Produktion.

Falls es zu einer dritten Staffel oder einem Film kommen sollte, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Studio auch diesmal wieder die Produktion übernimmt. Alles andere wäre eine große Überraschung.