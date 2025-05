Wie viele Staffeln bekommt die Fallout-Serie bei Amazon? Schauspieler hat die Antwort

Euch hat die Fallout-Serie bei Amazon Prime Video gefallen? Dann gibt es gute Nachrichten. Ein Schauspieler verrät, dass noch einige Staffeln folgen könnten.

Wie viele Staffeln bekommt die Fallout-Serie?

Amazon hat mit der Fallout-Serie einen echten Hit gelandet. Das postapokalyptische Abenteuer hat Fans der Spiele begeistert und viele neue angezogen. Amazon arbeitet aktuell an der zweiten Staffel. Aaron Moten, Schauspieler von Maximus, verrät jetzt, dass dann noch lange nicht Schluss ist.

Auf der Comic Con Liverpool erzählt Moten, dass er bereits den Endpunkt kennt, den sein Charakter erreichen soll. Ihm sei außerdem erzählt worden, dass es fünf oder sechs Staffeln dauern würde, um diesen Punkt zu erreichen.

Wir haben immer gewusst, dass wir uns Zeit lassen, um die Charaktere zu entwickeln. Aaron Moten

Fallout: Staffel 2 ist unterwegs

Motens Kommentar lässt darauf schließen, dass die Story der Fallout-Serie bereits jetzt gut durchgeplant ist – eine Erleichterung für die Fans auf Reddit. Die Spiele bieten außerdem bereits so viel Material, dass der Serie auch nicht so schnell die Luft ausgehen wird. Besonders Fallout: New Vegas dürfte jetzt richtig wichtig werden.

Amazon hat erst kürzlich bekanntgegeben, dass Dreharbeiten für die zweite Staffel der Fallout-Serie abgeschlossen sind. Ein Release-Datum steht aktuell noch nicht fest – Fans können allerdings mit Ende 2025 oder Anfang 2026 rechnen. Zuvor hatten Brände in den USA die Produktion verzögert.

Entwickler Bethesda hält sich währenddessen bedeckt. Fallout 5 ist noch weit entfernt. Denkbar wäre allerdings ein Remake/ Remaster von Fallout 3. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered hat bereits vorgemacht, dass eine solche Neuauflage Erfolg haben kann. Trotzdem müssen sich Fans auch hier noch in Geduld üben.

