Will Amazon mein Geld nicht? Kleine Änderung würde Prime Video 100 Prozent verbessern

Amazon Prime Video könnte noch viel besser sein, es fehlt nur eine kleine Änderung.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Ich nutze Amazon Prime Video schon seit Jahren und bin in vielerlei Hinsicht zufrieden mit dem Streamingdienst. Nur eine Sache nervt mich gewaltig: Obwohl Amazon ein Meister im Verkaufen ist, bekommen sie es nicht hin, mich angemessen über Angebote zu informieren.

Diese Funktion fehlt Amazon Prime Video

Ich bin Film- und Serienfan und auch wenn physische Medien viele Vorteile haben, werde ich gerade bei Rabatten schwach. Wenn also einer meiner liebsten Filme für 5 Euro im Angebot bei Amazon Prime Video ist, dann schlage ich schon mal zu. Generell habe ich eine recht umfangreiche Watchlist bei Amazon, die alle Filme und Serien enthält, die ich noch sehen und digital kaufen will. Und hier kommt der Grund für diesen Artikel ins Spiel, denn Amazon zeigt mir einfach nicht adäquat an, ob ein Film just in diesem Moment im Angebot ist.

Nicht falsch verstehen, wenn ich den Film einzeln anwähle, dann wird mir ein potenzieller Rabatt schon angezeigt, aber das heißt leider auch, dass ich meine Watchlist mit hunderten Einträgen jedes Mal einzeln durchgehen muss, um eventuell zu erfahren, ob einer meiner gewünschten Filme im Angebot ist.

Guns Up ist gerade im Angebot. Nur sieht man das in der App nicht. (© Amazon)

Und ja, Amazon Prime Video hat auch eine eigene Rubrik, wo gerade alle rabattierten Filme angezeigt werden, aber ich will ja nicht alle Filme sehen und durchgehen müssen, sondern nur die, die ich bereits auf meiner Watchlist habe.

Wenn Amazon das ändert, bin ich glücklich

Ich wünsche mir also in der App, die ich überwiegend nutze, einfach nur einen visuellen Hinweis darauf, der mir anzeigt, dass Film XY gerade im Angebot ist, ohne dass ich alle Filme auf gut Glück anklicken muss. Zumal Amazon das bei regulären Produkten im Shop ja auch macht. Wenn ich dort meine Wunschliste durchscrolle, sehe ich sofort, ob meine gewünschte Lampe gerade reduziert ist.

Ironischerweise gibt es in der Browser-Version sogar kleine Banner, die oben rechts auf ein Angebot hinweisen. Nur ist damit nicht der Film selbst gemeint, sondern der Umstand, dass der Amazon-Prime-Channel, der den Film gerade im Programm hat, gerade im Angebot ist – einfach super...

Meine Beschwerde ist ein klassisches First-World-Problem, das ist mir schon bewusst. Trotzdem ist es schade, dass so eine rudimentäre Angabe fehlt. Immerhin ist die Grundlage da und es wäre am Ende ja eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Ich würde dadurch öfter digital einkaufen und Amazon würde an mir mehr Geld verdienen. So ist es aktuell eher Glück, ob ich mitbekomme, ob mein gewünschter Film im Angebot ist.