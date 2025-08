Wir müssen reden, Amazon! Für diesen Prime-Film solltet ihr euch schämen

Ihr sucht den schlechtesten Film des Jahres? Keine Sorge, eure Suche hat jetzt ein Ende.

Es gibt einen neuen Stern am Trash-Himmel: Krieg der Welten (OT: War of the Worlds). Vielleicht kommt euch der Name bekannt vor, der Stoff rund um eine Alien-Invasion wurde schon unzählige Male verfilmt und jetzt gibt es auch eine Amazon-Interpretation, die sich Prime-Mitglieder ab sofort reinziehen können – vorausgesetzt ihr habt ordentlich was getankt, denn hier erwartet euch eine irre Vollkatastrophe.

Was hat sich Amazon bei diesem Film gedacht?

Es schallt bereits von den Dächern bei Letterboxd und IMDb, aber mit War of the Worlds setzt uns der Streaming-Gigant einen heißen Anwärter für den schlechtesten Film des Jahres vor die Flinte. Es geht mal wieder um eine Alien-Invasion, nur diesmal mit Rapper Ice Cube als CIA-Hacker und dem besonderen Kniff, dass der ganze Film nur auf einem einzigen Desktop stattfindet.

Das ist prinzipiell ein frischer Ansatz und geht fast als nette Hommage an die erste Umsetzung als Hörspiel aus dem Jahr 1938 durch. Was sich danach aber auf dem Desktop als Film entspinnt, spottet jeder Beschreibung. Logik und Zeit haben bei dieser Umsetzung nämlich nichts zu melden und während furchtbar animierte Roboter-Alien durch die Welt stapfen, war vor allem wichtig Amazon und ihre Dienstleistungen möglichst präsent in die Story einzubinden.

Kein Wunder also, dass der Film bereits überall als getarnter Amazon-Werbespot an den Pranger gestellt wird. So schreibt Variety zum Beispiel im Review:

Selbst mit einem Prime-Abonnement müssen Sie zwei Minuten Werbung über sich ergehen lassen, um dann 90 Minuten lang einen Werbespot in Spielfilmlänge für alle Dinge von Amazon zu sehen.

Entsprechend mies fallen auch die Bewertungen für War of the Worlds aus. Auf IMDb bewegt sich der User-Score mit Vollgas Richtung 3 von 10, während es auf Letterboxd 1-Stern-Bewertungen regnet – aktuell steht der Streifen bei 1,5 von 5.

Das müsst ihr sehen oder auch nicht War of the Worlds mit Ice Cube ist ohne Frage einer der schlechtesten Filme des Jahres. Allerdings konnte ich stellenweise richtig gut lachen, weil bei diesem wilden Mix aus Desktop-Thriller, Alien-Invasion und Amazon Commercial wirklich gar nichts stimmt. Das hier ist ein Paradebeispiel für einen filmischen Unfall, bei dem man einfach nicht wegschauen kann, weil es so herrlich dumm ist. Daniel Boldt

