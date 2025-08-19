Wird 2026 das große Ahsoka-Jahr? Disney+ hält sich noch bedeckt

Bei Disney laufen mehrere Star-Wars-Serien. Eine davon ist die „Live Action“-Serie „Ahsoka“. 2023 wurde die erste Staffel mit 8 Episoden veröffentlicht. Wie sieht es mit einer Fortsetzung aus? Kommt „Ahsoka“-Staffel 2?

Ihren ersten Auftritt hatte Ahsoka Tano in der Animationsserie „The Clone Wars“. Danach tauchte sie in verschiedenen weiteren Star-Wars-Umsetzungen auf, darunter den Serien „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“. Mittlerweile gehört sie zu einer der wichtigsten Figuren im Star-Wars-Universum. Fans dürfen sich also über eine eigene Serie freuen. Eine zweite Staffel ist bestätigt (Quelle: Variety). Ein Release-Termin ist hingegen nicht bekannt.

Wann kommt Ahsoka-Staffel 2?

Ursprünglich war „Ahsoka“ als Miniserie gedacht. Das heißt, es sollte nur eine Staffel geben. Diese frühen Pläne wurden jedoch verworfen und es wird an weiteren Geschichten gearbeitet. Nachdem es bereits einige Interessenbekundungen der Hauptdarsteller wie Rosario Dawson gab, wurde die zweite Staffel von Ahsoka offiziell bestätigt. Die Bestätigung erfolgte gleichzeitig mit der Ankündigung zu einem „The Mandalorian & Grogu“-Kinofilm. Der Trailer zur ersten Staffel:

Auch wenn bereits bekannt ist, dass eine zweite Season von Ahsoka erscheinen wird, gibt es noch nicht viele Informationen. So wurde kein Start-Termin genannt. Auch ein ungefährer Zeitraum, wann Disney+ die neuen Folgen online stellen könnte und wie viele neue Folgen es geben wird, ist bislang nicht angegeben worden. Sehr wahrscheinlich müssen sich Star-Wars-Fans noch bis zum Jahr 2026 gedulden, bis neue Episoden erscheinen werden.

Hier könnt ihr alle bisherigen Folgen online ansehen:

Die Dreharbeiten für die neuen Episoden starteten im Frühling 2025 in Großbritannien (Quelle: Bespin Bulletin). Geht man von den üblichen Produktionszeiten aus, könnte eine Veröffentlichung im Sommer 2026 anstehen. Es gibt aber noch kein offizielles Datum.

Ein erstes Bild von den Dreharbeiten zeigt Eman Esfandi als Ezra Bridger. Dabei fällt vor allem sein fehlender Bart.

Wie geht es in Staffel 2 weiter?

Auch über die Handlung ist noch nichts bekannt, vor allem, da gleichzeitig der „Mandalorian“-Film angekündigt wurde. Es wird vermutet, dass der Film mit dem Mandalorianer in der Hauptrolle anstelle einer vierten Staffel der Serie erscheinen könnte. Da „The Mandalorian“ und „Ahsoka“ ungefähr in der gleichen Zeit spielen, dürften sich die Storys beider Umsetzungen beeinflussen. Gegebenenfalls wird also zunächst der Film veröffentlicht, bevor es mit der zweiten Ahsoka-Staffel weitergeht. Dann dürften die neuen Folgen auch nicht unmittelbar an das Ende des Staffelfinales in der 8. Folge anknüpfen. Es ist aber auch die umgekehrte Variante möglich, bei der es zunächst in Ahsoka weitergeht, um Ereignisse dann in „The Mandalorian & Grogu“ aufzugreifen.

Fans rechnen mit einer Rückkehr von Thrawn, der versuchen wird, seine Armee wieder aufzubauen. Ihm stellt sich die Neue Republik unter der Führung von Admiral Ackbar entgegen. Zudem wird die Frage zu klären sein, wie Ahsoka und Sabine aus Peridea flüchten werden. Ein Showdown mit Baylan Skoll steht bevor.

Wer ist dabei?

Rosario Dawson kehrt als Ahsoka Tano zurück, ebenso Natasha Liu Bordizzo (Sabine), Ivanna Sakhno (Shin Hati), Eman Esfandi (Ezra Bridger), Lars Mikkelsen (Thrawn) und Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla).

kehrt als Ahsoka Tano zurück, ebenso (Sabine), (Shin Hati), (Ezra Bridger), (Thrawn) und (Hera Syndulla). Hayden Christensen bestätigt die Rückkehr als Anakin Skywalker (als Machtgeist) – unter großem Jubel auf der Star-Wars-Celebration.

„Anakin will be back for Season 2!“ Hayden Christensen bei der Star-Wars-Celebration 2025 in Tokio

Obi-Wan Kenobi , dargestellt von Ewan McGregor, wird nicht in Staffel 2 auftreten, obwohl es Spekulationen gab. McGregor klärte dies jüngst in einem Interview auf.

, dargestellt von Ewan McGregor, wird in Staffel 2 auftreten, obwohl es Spekulationen gab. McGregor klärte dies jüngst in einem Interview auf. Nach dem Tod von Ray Stevenson wurde Baylan Skoll für Staffel 2 neu besetzt: Rory McCann übernimmt die Rolle. Er ist bekannt aus Game of Thrones, wo er die Rolle von Sandor Clegane gespielt hat.

