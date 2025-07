Wissen nur echte Serien-Fans: Lost versteckt geheime Botschaften direkt vor eurer Nase

Diese 3 Geheimnisse haben selbst die größten Lost-Fans übersehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lost gehörte lange zu den beliebtesten Serien der Welt. Mit ihren Geheimnissen und Wendungen hat sie Millionen Menschen über viele Jahre hinweg vor den Bildschirm gefesselt. Manche Botschaften und Hinweise haben die Macher dabei so gut in den Folgen versteckt, dass sie erst Jahre später aufgefallen sind.

Anzeige

Diese 3 Namen haben eine andere Bedeutung

Achtung: Der nachfolgende Text enthält Spoiler zur Serie.

Besonders viel Freude hatten die Erfinder von Lost an sogenannten Anagrammen. Dabei werden Buchstaben in einem Wort so umgestellt, dass sie die eigentliche Bedeutung verschleiern. In der Mystery-Serie gibt es gleich drei bekannte Fälle, wo diese Technik angewendet worden ist:

Ethan Rom: Diese Figur kommt bereits in der ersten Staffel vor und gibt sich als Überlebender des Flugzeugabsturzes aus, um Jack und seine Gefährten für die Anderen auszuspionieren. Sein Name ist bereits ein Hinweis auf diesen Twist, denn Ethan Rom ist ein Anagramm für Other Man (Anderer Mann).

Mittelos: Die Organisation Mittelos Bioscience spielt in mehreren Folgen der Serie eine Rolle. Unter anderem holen sie Juliet auf die Insel. Der Name taucht aber auf einer Broschüre auf, die John Locke als Teenager erhält. Auch Mittelos ist ein Anagramm und steht in Wahrheit für Lost Time (Verlorene Zeit). Eine Anspielung darauf, dass die Zeit auf der Insel anders verläuft, was den Zuschauern später als Twist offenbart wird.

Anzeige

Hoffs/Drawlar: Das Bestattungsunternehmen Hoffs/Drawlar kommt im Finale der dritten Staffel vor und ist ein Hinweis auf einen der größten Twists der Serie. In den ersten drei Staffeln gibt es in Lost nämlich neben der regulären Handlung auch immer wieder Flashbacks auf das frühere Leben der Figuren zu sehen. Der vermeintliche Flashback von Jack im Finale der dritten Staffel stellt sich dann aber überraschend als Blick in die Zukunft, also die Zeit nach der Rettung von der Insel heraus. Hoffs/Drawlar ist dabei ebenfalls ein Anagramm und bedeutet Flashforward (Vorausblende).

Testet euer Wissen über die Serie Lost

Falls ihr euer Wissen über Lost übrigens auf den Prüfstand stellen wollt, dann haben wir dieses Quiz für euch vorbereitet. Wer alle 15 Fragen richtig beantworten kann, ist auf jeden Fall ein echter der Fan der Mystery-Serie.