„Wistoria: Wand and Sword“ Season 2: Release-Monat von Staffel 2 steht fest

Die erste Staffel von „Wistoria: Wand and Sword“ begeistert viele Fans. Kein Wunder also, dass sich viele fragen: Wann erscheint Staffel 2? Im Folgenden verraten wir es euch.

„Wistoria: Wand and Sword“ Staffel 2 erscheint 2026

Es stand bereits fest, dass es eine zweite Staffel von „Wistoria: Wand and Sword“ geben wird, aber nun ist auch der Release-Monat bekannt. Auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) der Serie heißt es, dass „Wistoria: Wand and Sword“ Season 2 im April 2026 erscheinen soll, also in der Anime-Spring-Season 2026.

Die erste Staffel, die aus 12 Episoden besteht, könnt ihr euch weiterhin auf Deutsch und im Original mit Untertitel auf Crunchyroll anschauen. Zur Feier der Ankündigung gibt es übrigens auch einen neuen Teaser, der bereits Lust auf auf die kommende Season macht:

Actas und Bandai Namco Pictures übernehmen erneut die Produktion

Wir wissen zwar, dass es mit Will Serfort, Colette Loire und den anderen Mitschülern der Magieschule weitergeht, aber zusätzliche Details und Informationen sind derzeit rar.

Was jedoch feststeht, ist, dass die zweite Staffel unter der Regie von Hideaki Nakano (unter anderem „Servamp Movie: Alice in the Garden“ und „Devil's Line“) entsteht. Tatsuya Yoshihara (unter anderem „Black Clover“ und „Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc“) fungiert als Chief Director und Sayaka Ono, die bereits in der ersten Season für das Charakterdesign verantwortlich war, kehrt in ihrer Rolle zurück.

Zusätzlich steht fest, dass Actas und Bandai Namco Pictures, die verantwortlich für die Produktion der ersten Staffel waren, auch die zweite Season übernehmen wird.

Fans können also gespannt sein, ob Will Serfort sein Versprechen gegenüber seiner Sandkastenfreundin Elfi einhalten und ein Magia Vende wird.

