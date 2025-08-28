Wow in 4K? Vergiss es! Diese 5 Dienste streamen Ultra-HD und sind günstiger

Ihr habt einen 4K-Fernseher, eine schnelle Internetleitung und wollt endlich Filme und Serien in Ultra-HD genießen? Dann seid ihr bei Wow, dem Streamingdienst von Sky, schlichtweg falsch. Wow bietet selbst im teuersten Abo keine 4K-Inhalte an. Was Wow bietet und welche Alternativen es gibt, lest ihr hier.

Kein 4K bei Wow?

Für das gewöhnliche Film-&-Serien-Abo von Wow zahlt ihr monatlich 15,98 Euro und erhaltet maximal 720p (HD-Ready) und Stereo-Ton. Wer bessere Bild- und Audioqualität möchtet, kann sich das Premium-Paket für monatlich zusätzlich 6 Euro hinzubuchen, und bekommt dann zumindest 1080p (Full-HD) und 5.1-Dolby-Surround-Sound.

Während andere Streamingdienste wie Netflix oder Disney+ bereits seit Jahren 4K anbieten, hinkt Wow nicht nur technisch hinterher, sondern verlangt auch noch extra Geld für eine Auflösung, die anderswo längst Standard ist.

4K bei Sky?

Wer die exklusiven Inhalte von Wow/Sky unbedingt in 4K möchte, ist jedoch nicht gänzlich aufgeschmissen. Der klassische Pay-TV-Dienst Sky Q bietet 4K-Auflösung über Satellit oder Kabel. Jedoch hat Sky Q gegenüber Wow 3 entscheidende Nachteile:

4K ist nur über den Sky-Q-Receiver möglich.

möglich. Selbst das günstigste Sky-Q-Paket ist nochmals teurer als der Streamingdienst (ab 29 Euro im Monat)

als der Streamingdienst (ab 29 Euro im Monat) Vertragsbindung von mindestens 12 Monaten.

Was bietet die Konkurrenz im Vergleich?

Wenn ihr 4K-Qualität streamen wollt, gibt es in Deutschland deutlich bessere Optionen. Hier ein Preisvergleich der wichtigsten Anbieter – und was sie im Gegensatz zu den knapp 1.500 Inhalten des Filme-&-Serien-Premium-Pakets (22,98 Euro/Monat) von Wow bieten:

Netflix

4K inklusive im Premium-Abo (19,99 Euro/Monat).

im Premium-Abo (19,99 Euro/Monat). HDR und Dolby Vision für bessere Farben und Kontraste.

für bessere Farben und Kontraste. Große Auswahl an 4K-Inhalten, darunter Eigenproduktionen wie "Stranger Things" oder "The Witcher".

an 4K-Inhalten, darunter Eigenproduktionen wie "Stranger Things" oder "The Witcher". Bis zu 4 gleichzeitige Streams im Premium-Abo.

Netflix Premium (19,99 Euro/Monat) vs. Wow Filme & Serien Premium (22,98 Euro/Monat): Für 3 Euro weniger bekommt ihr bei Netflix eine riesige Auswahl von über 3.500 Titeln in 4K – während Wow euch nicht einmal Full-HD standardmäßig bietet.

Amazon Prime Video

Günstigstes Abo für 4K-Inhalte ohne Aufpreis (8,99 Euro/Monat).

für 4K-Inhalte ohne Aufpreis (8,99 Euro/Monat). HDR und Dolby Atmos bei ausgewählten Titeln.

bei ausgewählten Titeln. Große Auswahl an Filmen und Serien in 4K, darunter Blockbuster wie "The Lord of the Rings: The Rings of Power".

an Filmen und Serien in 4K, darunter Blockbuster wie "The Lord of the Rings: The Rings of Power". Zusätzliche Vorteile wie kostenloser Versand bei Amazon-Bestellungen inklusive.

Amazon Prime Video (8,99 Euro/Monat) vs. Wow Filme & Serien Premium (22,98 Euro/Monat): Selbst beim günstigsten Anbieter für 4K-Inhalte gibt es mit über 800 Titeln eine große Auswahl an hochqualitativen Filmen und Serien.

Disney+

4K im Premium-Abo enthalten (13,99 Euro/Monat).

enthalten (13,99 Euro/Monat). HDR und Dolby Vision bei ausgewählten Titeln.

bei ausgewählten Titeln. Große Franchises wie Marvel, Star Wars, Pixar, Simpsons & Co.

Disney+ Premium vs. Wow Filme & Serien Premium: Für 9 Euro weniger bekommt ihr die geballte Disney-, Pixar-, Marvel-, Lucasfilm- und 20th-Century-Fox-Bibliothek und somit über 700 Titel in 4K-Qualität.

Paramount+

4K im Premium-Abo enthalten (12,99 Euro/Monat).

enthalten (12,99 Euro/Monat). HDR und Dolby Vision bei ausgewählten Titeln.

bei ausgewählten Titeln. Große Franchises wie South Park, Star Trek, Dexter & Co.

Paramount+ Premium vs. Wow Filme & Serien Premium: Für 10 Euro weniger bekommt seit Anfang 2025 nun auch beim Premium-Abo von Paramount Inhalte in 4K.

Apple TV+

4K inklusive ohne Aufpreis (9,99 Euro/Monat).

ohne Aufpreis (9,99 Euro/Monat). Dolby Vision und Atmos bei allen Eigenproduktionen.

bei allen Eigenproduktionen. Hohe Produktionsqualität bei Serien wie "Foundation" oder "Ted Lasso".

bei Serien wie "Foundation" oder "Ted Lasso". Kostenlose Testphase beim Kauf eines Apple-Geräts.

Apple TV+ vs. Wow Filme & Serien Premium: Insgesamt bietet Apple TV+ zwar nur knapp 300 Titel zur Auswahl, dafür sind diese aber fast ausschließlich alle in 4K verfügbar.

Kein 4K in 2025 ist nicht zeitgemäß! Während die Konkurrenz seit Jahren Ultra-HD für weniger Geld(!) liefert, bleibt Wow bei 720p hängen und verlangt sogar Extra-Geld für Full-HD. Das ist kein technisches Problem, sondern Kalkül: Sky hält die Streaming-Qualität niedrig, um Kunden die teureren Sky-Q-Verträge schmackhaft zu machen. In einer Zeit, in der selbst kostenlose Plattformen 4K bieten, ist das nicht nur peinlich, es ist dreist. Thomas Kolkmann

