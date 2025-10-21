WOW-Kunden bekommen nicht genug von dieser Serie – Staffel 4 ist bereits auf dem Weg nach Deutschland

Diese Serie dominiert die Streaming-Charts von Sky und WOW.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Auf Sky beziehungsweise WOW führt kein Weg vorbei an dieser Serie: Fire Country. Die amerikanische Drama-Serie läuft seit 2022 erfolgreich und auch deutsche Serienfans bekommen offenbar nicht genug von dem feurigen Spektakel, das den erbarmungslosen Kampf gegen Waldbrände schildert.

Anzeige

Alle WOW-Kunden schauen Fire Country

Im Zentrum der Serie steht Bode Donovan (gespielt von Max Thieriot), der als Häftling die Chance bekommt, sich einer Feuerwache in Kalifornien anzuschließen. Dort muss er lernen, mit anderen Häftlingen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam mit einer Elite-Einheit der Feuerwehr katastrophale Brände zu stoppen. Für einen ersten Eindruck könnt ihr euch hier den Trailer zu ersten Staffel ansehen:

Über Sky beziehungsweise WOW sind aktuell drei Staffeln der Serie mit deutscher Synchronisation abrufbar. Staffel 1 umfasst 22 Folgen, Staffel 2 sind nochmal 10 Folgen und Staffel 3 ist auf 20 Folgen ausgelegt. Eine vierte Staffel startet am 17. Oktober 2025 in den USA. Ein deutscher Release wird nicht allzu lange auf sich warten lassen. Wer gerne Binge-Watching betreibt, hat mit Fire Country also einiges zu tun.

Anzeige

So urteilen Presse und Publikum über die Serie

So gut die Serie auch prinzipiell läuft, die Reviews fallen je nach Plattform extrem unterschiedlich aus. Auf Rotten Tomatoes bewerten zum Beispiel nur 44 Prozent aller Kritiker Fire Country positiv. Die Los Angeles Times urteilt im Fazit wohlwollend und betont:

Solche Serien müssen nicht brillant sein, solange sie Spaß machen, ein paar attraktive Charaktere bieten und genügend offene Fragen aufwerfen, damit die Zuschauer wieder einschalten. (Quelle: Los Angeles Times

Auf IMDb bewerten die User die Drama-Serie dagegen überwiegend positiv. Dort kommt Fire Country auf einen vorzeigbaren Wert von 7,1 von 10 möglichen Punkten (Quelle: IMDb).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.