WOW Tagesticket: Bundesliga bei Sky für 1 Tag oder einzelne Spiele buchen – geht das?

Früher gab es ein Sky-Tagesticket, mit dem man den Bundesliga-Stream für einen Tag buchen konnte. Gibt es das bei WOW auch noch oder kann man einzelne Spiele ansehen, ohne das ganze Abo abschließen zu müssen?

Bundesliga live bei WOW

Tagesticket für Sport-Übertragungen

Wer die Freitags- und Samstagsspiele in der Fußball-Bundesliga live sehen will, benötigt das Bundesliga-Paket von Sky oder den Zugang zum Sportangebot des Streaming-Dienstes WOW.

Mit dem Sky-Supersport-Tagesticket konnte man zum Preis von 14,99 Euro den Online-Zugang zum Sport-Programm für einen Tag buchen, ohne ein längeres Abo abschließen zu müssen. Das Ticket endete am Folgetag um 6 Uhr automatisch, eine Kündigung war nicht nötig.

Kann man bei WOW den Bundesliga-Stream für 1 Tag buchen?

Das funktioniert jetzt nicht mehr. Die Sky-Supersport-Tagestickets wurden 2021 abgeschafft und nach der Umbenennung auf WOW nicht wieder eingeführt. Es gibt also keine Möglichkeit mehr, den Streaming-Zugang nur noch für einen einzigen Spieltag zu buchen. Man kann auch nicht die Übertragungen einzelner Spiele der Fußball-Bundesliga nach dem „Pay Per View“-Prinzip buchen. Falls ihr also ein bestimmtes Fußball-Bundesliga-Spiel am Samstag ansehen wollt, müsst ihr ein Sport-Abonnement mit einer längeren Laufzeit abschließen. Derzeit gibt es folgende Angebote für das Live-Sport-Programm:

Abo bei Sky Bundesliga zum Preis von 29,99 Euro pro Monat, 24 Monate Mindestlaufzeit (hier ansehen)

WOW-Streaming-Abo für 34,99 Euro monatlich, 7 Tage gratis, 12 Monate Mindestlaufzeit (hier ansehen)

Sky und DAZN Kombi-Abo ab 56,98 Euro monatlich (hier ansehen)

Fußball und mehr Sport im Stream bei WOW

Einen kostenlosen Probemonat oder eine andere Möglichkeit, das Sportprogramm von WOW gratis zu testen, gibt es nicht.

Fußball-Bundesliga im Stream

Wer alle Spiele der 1. Liga sehen will, benötigt zusätzlich das DAZN-Abo. Nur hier gibt es in Deutschland die Sonntagsspiele sowie die Live-Konferenz am Samstag zu sehen. Manchmal gibt es den Zugang zum Abonnement mit der Samstagskonferenz für 9,99 Euro im Angebot. Das volle Abo mit den Spielen am Sonntag kostet 34,99 Euro.

Auch bei DAZN gibt es kein Tagesticket.

