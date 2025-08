Wrestling Stars: Was machen die ehemaligen WWF-Helden heute?

© IMAGO / ZUMA Press 2 / 14

Auch wenn man nichts mit dem Wrestling am Hut hatte, an Hulk Hogan ist man kaum vorbeigekommen. Hogan war mit verantwortlich dafür, dass die Sportunterhaltung zum Ende der Achtziger einen massiven Popularitätsschub erhielt. Auf der Leinwand war Hogan dabei nicht nur im Wrestling-Ring zu sehen. Mit „Thunder in Paradise“ hatte Terry Bollea, so sein richtiger Name, auch eine eigene TV-Serie. In „Hogan Knows Best“ zeigte Hulk Hogan in einer Reality-Soap Einblicke in sein Privatleben. Zudem hatte Hogan Gastrollen in diversen Kinofilmen, darunter Rocky 3, Gremlins 2 oder Muppets aus dem All, in Produktionen wie Mr. Babysitter übernahm Hogan gar die Hauptrolle. Bis 2015 war Hogan noch hinter den Kulissen bei der WWE aktiv, musste sich jedoch zwischenzeitlich wegen rassistischer Äußerungen zurückziehen. Hin und wieder gab es aber sogar wieder Gerüchte über ein Comeback im Ring. Im Juli 2025 ist Hulk Hogan jedoch unerwartet im Alter von 71 Jahren gestorben.