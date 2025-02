Wu-Tang Clan Tour 2025: Sind Konzerte in Deutschland geplant?

Die legendäre Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan geht auf ihre finale Abschieds-Tour im Jahr 2025. Das Kollektiv startet die Tour Anfang Juni 2025. Aber sind auch Konzerttermine in Deutschland geplant? Wir verraten euch alles, was ihr zur Tour „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ wissen müsst.

Was ist zur finalen Tour vom Wu-Tang Clan bekannt?

Die Tour mit dem Namen „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ soll die Abschiedstournee des Hip-Hop-Kollektivs werden. Die Gruppe möchte ein letztes Mal auf Tour gehen und sich mit einem lauten Knall verabschieden. Welche Mitglieder der Gruppe dabei sein werden, ist bisher noch nicht bekannt.



Die finale Tour startet am 6. Juni in Baltimore in den USA und endet am 18. Juli 2025 in Philadelphia. Als Supporting-Act wird Run the Jewels auftreten. Zur Ankündigung der Abschiedstour gibt es auch einen neuen Trailer, den die Gruppe auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat:

Wu-Tang Clan live in Deutschland sehen

Bisher ist nicht bekannt, ob der Wu-Tang Clan im Zuge der Tour „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ Nordamerika verlassen wird. Bisher stehen nur die Termine in den USA und Kanada fest.



Das Magazin Rolling Stone berichtet jedoch, dass RZA, eines der bekanntesten Bandmitglieder, sagt, dass in Zukunft weitere Termine für 2025 und 2026 angekündigt werden sollen.



Wenn es weitere Konzerttermine geben soll, die sich bis ins Jahr 2026 erstrecken, stehen die Chancen gut, dass die „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ ebenfalls nach Europa und somit nach Deutschland kommt. Sobald es weitere Infos zu möglichen Konzerten gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Am 12. April 2025 erscheint übrigens das neueste Album vom Wu-Tang Clan. Die Platte trägt den Namen „Black Samson, the Bastard Swordsman“. Das von DJ Mathematics produzierte Album erscheint zuerst exklusiv auf Vinyl am Record Store Day in den USA. Es kann jedoch sein, dass das Album zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls digital veröffentlicht wird.



Auf der kommenden Abschiedstour sollen sowohl alte Hits, neue Songs und noch nie zuvor auf der Bühne gespielte Lieder präsentiert werden.

