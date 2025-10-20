Wu-Tang Tour 2026 in Deutschland bestätigt: Verkauf startet diese Woche

Die legendäre Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan verabschiedet sich 2025 mit ihrer finalen Tour von der Bühne. Unter dem Titel „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ startet das Kollektiv Anfang seine große Abschieds-Tour. Und nun steht auch fest, dass sie nach Deutschland kommen. Wir haben alle wichtigen Informationen zur Tour für euch zusammengefasst.

Nachdem die Nordamerika-Tour 2025 bereits gestartet ist, steht nun fest, dass die Gruppe an zwei Terminen nach Deutschland kommt.

Telekom-Kunden können sich auf einen Vorverkauf freuen, der ihnen knapp zwei Tage vorher Zugang zu den Tickets ermöglicht. Am Mittwoch, 22. Oktober, um 10 Uhr startet der Vorverkauf der „Telekom Prio Tickets“.

Am Donnerstag, 23. Oktober, um 10 Uhr findet der Verkauf der Tickets bei Ticketmaster für alle mit einem Ticketmaster-Account statt.

Falls ihr bei den ersten beiden Vorverkaufsstarts kein Glück hattet, gibt es aber noch eine dritte Gelegenheit, um Tickets für Wu-Tang Clan in Deutschland zu kommen: am Freitag, 24. Oktober, um 10 Uhr startet der Verkauf bei Eventim.

Termine und Ticketpreise für die Deutschland-Konzerte

Die beiden Konzerte finden nächstes Jahr statt. Berlin und Köln sind dabei die auserwählten Städte:

Berlin, 3. März 2026 in der Uber-Arena

Köln, 10. März 2026 in der Lanxess Arena

Die Ticketpreise sind derzeit noch nicht bekannt. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.

„Wu-Tang Forever: The Final Chamber“: Alle weiteren Termine in Europa

Neben den zwei Deutschland-Terminen gibt es aber noch sieben weitere Konzerte in Europa:

Amsterdam, 2. März 2026

Łódź, 5. März 2026

Wien, 6. März 2026

Zürich, 12. März 2026

Brüssel, 15. März 2026

London, 17. März 2026

Manchester, 19. März 2026

Für einige der oben genannten Städte könnt ihr euch ebenfalls bei Ticketmaster Tickets kaufen.