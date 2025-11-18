WWE Survivor Series 2025: Termin, Matchcard, Übertragung – die Infos zum Jahresfinale

Das Wrestling-Jahr steht vor seinem letzten Highlight: Survivor Series 2025 steht an. Wann findet das Premium-Live-Event statt, welche Matches sind bereits bekannt und wo kann man in Deutschland zur Übertragung einschalten?

WWE Survivor Series 2025: Matchcard, Termin und Übertragung

Termin: WWE Survivor Series: WarGames 2025 findet am 29. November 2025 im Petco Park (San Diego, Kalifornien) statt.

WWE Survivor Series: WarGames 2025 findet am 29. November 2025 im Petco Park (San Diego, Kalifornien) statt. Matches : Mittlerweile wurde eine Reihe von Matches bestätigt. Es wir dwie schon in den Vorjahren wieder 2 Wargames-Matches geben.

: Mittlerweile wurde eine Reihe von Matches bestätigt. Es wir dwie schon in den Vorjahren wieder 2 Wargames-Matches geben. TV-Übertragung: Im Stream könnt ihr wie gewohnt in der Nacht von Samstag, 29. November auf Sonntag, 30. November, im WWE Network einschalten (zum Streaming-Dienst). Im Free-TV gibt es das Event ebenfalls zu sehen. ProSieben Maxx zeigt Survivor Series am Sonntagabend um 21:05 Uhr.

Die Matchcard mit den bisher bestätigten Ansetzungen:

Men’s WarGames Match: World Heavyweight Champion CM Punk (c), Undisputed WWE Champion Cody Rhodes (c), Roman Reigns, „Main Event“ Jey Uso & Jimmy Uso vs. Team The Vision: Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre & Brock Lesnar (w/ Paul Heyman)

World Heavyweight Champion CM Punk (c), Undisputed WWE Champion Cody Rhodes (c), Roman Reigns, „Main Event“ Jey Uso & Jimmy Uso vs. Team The Vision: Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre & Brock Lesnar (w/ Paul Heyman) Women’s WarGames Match: Rhea Ripley & Iyo Sky, Alexa Bliss und 2 noch unbekannte Teilnehmerinnen vs. WWE Women’s Tag Team Champions The Kabuki Warriors: Asuka & Kairi Sane (c), Nia Jax, Lash Legend & eine unbekannte Teilnehmerin

Rhea Ripley & Iyo Sky, Alexa Bliss und 2 noch unbekannte Teilnehmerinnen vs. WWE Women’s Tag Team Champions The Kabuki Warriors: Asuka & Kairi Sane (c), Nia Jax, Lash Legend & eine unbekannte Teilnehmerin WWE Intercontinental Championship : John Cena (c) vs. Dominik Mysterio

: John Cena (c) vs. Dominik Mysterio WWE Women’s World Championship: Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella

WWE Survivor Series 2025 im November

Seth Rollins erlitt eine Schulterverletzung und wurde operiert. Er musste seinen World Heavyweight Title aufgeben, weshalb sein Team für WarGames neu formiert wurde.

Die Haupt-Titel der Männer werden an dem Abend nicht auf der Matchcard stehen. CM Punk und Cody Rhodes sind im Wargames-Match eingespannt. Bei den Damen setzt Stephanie Vaquer die Women's World Championship gegen Nikki Bella aufs Spiel.