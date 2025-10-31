WWE Survivor Series 2025: Termin, Matches, Übertragung – die Infos zum Jahresfinale

Das Wrestling-Jahr steht vor seinem letzten Highlight: Survivor Series 2025 steht an. Wann findet das Premium-Live-Event statt, welche Matches sind bereits bekannt und wo kann man in Deutschland zur Übertragung einschalten?

WWE Survivor Series 2025: Matchcard, Termin und Übertragung

Die wichtigsten Informationen:

Termin: WWE Survivor Series: WarGames 2025 findet am 29. November 2025 im Petco Park (San Diego, Kalifornien) statt.

WWE Survivor Series: WarGames 2025 findet am 29. November 2025 im Petco Park (San Diego, Kalifornien) statt. Matches : Bislang wurden keine Matches bestätigt. Es gibt aber Gerüchte und Planungen, nach denen der Undisputed WWE-Champion Cody Rhodes auf Drew McIntyre oder Jacob Fatu treffen könnte.

: Bislang wurden keine Matches bestätigt. Es gibt aber Gerüchte und Planungen, nach denen der Undisputed WWE-Champion Cody Rhodes auf Drew McIntyre oder Jacob Fatu treffen könnte. TV-Übertragung: Im Stream könnt ihr wie gewohnt in der Nacht von Samstag, 29. November auf Sonntag, 30. November, im WWE Network einschalten (zum Streaming-Dienst). Im Free-TV gibt es das Event ebenfalls zu sehen. ProSieben Maxx zeigt Survivor Series am Sonntagabend um 21:05 Uhr.

Auch in diesem Jahr wird es vermutlich wieder ein „Wargames“-Match geben. Wer dort auftreten wird, ist noch nicht bekannt. Nach dem Ausfall von Seth Rollins gibt es Gerüchte zu dieser Variante:

Roman Reigns, CM Punk, The Usos & John Cena vs. Bron Breakker, Bronson Reed, Brock Lesnar, Austin Theory & Rusev

Seth Rollins erlitt eine Schulterverletzung und wurde operiert. Er musste seinen World Heavyweight Title aufgeben, weshalb sein Team für WarGames neu formiert wird.

WWE Survivor Series 2025: Diese Matches könnte es geben

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wer wird das neue Gesicht der WWE, jetzt wo Seth Rollins nach einer Schulteroperation ausfällt und seinen World Heavyweight Title aufgeben musste? Der Ausfall des „Visionary“ zwingt die WWE zu Umstellungen, und plötzlich stehen Namen wie Roman Reigns, CM Punk und John Cena wieder ganz vorne im Rampenlicht. Besonders Cena soll im Rahmen seiner Abschiedstour ein letztes Mal in den WarGames antreten – vielleicht sogar Seite an Seite mit Reigns und den Usos gegen die Krafttruppe um Brock Lesnar, Bron Breakker und Austin Theory. Austin Theory soll nach längerer Pause wieder ins Programm zurückkehren.

Im Frauenbereich steht ebenfalls alles auf Sturm: Es kursieren mögliche WarGames-Varianten mit AJ Lee, Rhea Ripley und Becky Lynch, die auf Stars wie Tiffany Stratton, Giulia und Maxxine Dupri treffen könnten.