Xbox kann PS5 kinderleicht schlagen – wenn sie ein einziges Bündnis eingehen

Während PlayStation strauchelt und auch Xbox weniger beliebt ist, gibt es doch einen Schritt, den Microsoft nach vorn machen kann – und falls der je gemacht wird, hat die PS5 keine Chance mehr.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

PS5 enttäuscht, Xbox Series ist auch nicht attraktiv – aber Xbox könnte trotzdem siegen

Xbox war noch nie gut darin, die eigenen Ziele zu kommunizieren. Obwohl 2023 noch angekündigt wurde, dass manche Spiele exklusiv für den Xbox Game Pass erscheinen sollen, wanderten sie im nächsten Jahr einfach auf die PS5 – dass Fans da sauer sind, ist kein Wunder.



Jetzt wird zusätzlich der Xbox Game Pass teurer, unübersichtlicher und letztendlich weniger attraktiv: Über 40 Spiele sind gerade eben aus dem Standard-Abonnement herausgeflogen und das ist wahrscheinlich erst der Anfang. Gleichzeitig enttäuscht die neu vorgestellte PS5 Pro auf ganzer Linie. Wer heutzutage Hardware für Videospiele braucht, der sollte wohl am besten zum PC greifen.



So gesehen ist trotz der Änderungen beim Xbox Game Pass gerade der perfekte Zeitpunkt für Xbox, die Konsolenherrschaft an sich zu reißen. PlayStation hat kaum noch interessante Releases in petto – Xbox dagegen hat gefühlt alle großen Studios aufgekauft.



Gleichzeitig grübelt man in der Community darüber, ob Xbox wohl an einem Handheld arbeitet – so etwas wie eine Switch, nur für Xbox also. Oder so etwas wie das Steam Deck: Meine absolute Lieblingskonsole seit über einem Jahr.



Hm. Xbox, Steam. Beide wollen PC-Gaming beherrschen. Nur PlayStation guckt noch aus der Ferne zu.



Schon gesehen? Hier könnt ihr einen ersten Blick auf die teure PS5 Pro werfen:

PlayStation 5 Pro: der offizielle Reveal-Trailer

Wenn Xbox ein Bündnis mit Steam eingeht, hat PlayStation keine Chance mehr

Weder glaube ich, dass Xbox in naher Zukunft Steam übertrumpfen kann – obwohl der Konzern offensichtlich den PC-Gaming-Markt erobern will. Noch würde Valve sich jemals von Microsoft kaufen lassen. Doch was ist eigentlich mit einer Zusammenarbeit; einem Bündnis, sozusagen?



Vor einigen Monaten hat sich Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber der Seite Polygon recht offen dazu geäußert, ob er gern den Epic Games Store und andere solche Plattformen auf der Xbox anbieten würde – er hat mit einem einfach „Ja“ reagiert (Quelle: Polygon).



Zugegeben, hier war keine Rede von Steam. Aber natürlich ist Steam der nächste Verwandte von Epic Games Store. Die Frage bleibt nur, ob Valve überhaupt in Erwägung ziehen würde, sich mit Xbox gut zu stellen.



Ich könnte mir sehr gut eine Zukunft vorstellen, in der Plattformen wie Itch.io, Epic Games Store und Steam auf der Xbox angeboten werden. Und eine Zukunft, in welcher ein neues Xbox-Handheld-Gerät nicht nur Steam-Spiele, sondern auch den Xbox-Store anbietet. Oder wie wäre es mit dem Xbox-Store und dem Game Pass auf dem Steam Deck?



Sollte Xbox diesen einen Schritt nach vorn jemals schaffen und Steam diesen Schritt mitgehen, so sehe ich keine Möglichkeit für die PlayStation, dagegen anzukommen. Aber wer weiß. Noch ist alles offen – und wir werden ja sehen, wohin die Reise geht. Fakt ist nur, dass der PC all die Jahre über stark geblieben ist, während Konsolen wie Xbox und PlayStation immer mal wieder gewackelt haben.



Wer sich den PC als Verbündeten schnappt – und Xbox versucht das seit Jahren – der hat in meinen Augen den Konsolenkrieg beendet.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.