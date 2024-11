„Yellowstone“ Staffel 5 Teil 2: Wann kommt Folge 11?

Im November hat „Yellowstone“ Staffel 5 Teil 2 seinen Start gefeiert. Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, haben wir alle Sendetermine der fünften Staffel und sagen euch, wann ihr die nächste Folge im Stream oder TV seht.

Staffel 5 von Yellowstone beinhaltet bisher 8 Folgen, während der zweite Teil 6 Folgen lang sein soll. Zu den Verzögerungen beim Dreh kam es unter anderem durch den Autoren- und Schauspielerstreik. Die Veröffentlichung der letzten Folgen von Staffel 5 in den USA wurde auf den 10. November 2024 verschoben.

Um ein ganzes Jahr also, denn geplant war der Release ursprünglich für Ende 2023. „Yellowstone“ Staffel 5 Teil 2 startet am 12. November 2024 in Deutschland – so früh wie noch nie nach dem US-Start. Im Stream findet ihr „Yellowstone“ in der AXN Black Mediathek jeweils einen Tag vor der regulären TV-Ausstrahlung bei AXN Black. Dort findet ihr die neuen Folgen im wöchentlichen Rhythmus um 20:15 Uhr.



Hier findet ihr alle Sendetermine:

Den Trailer für die neuen Folgen „Yellowstone“ seht ihr hier:

Insgesamt sind bisher 5 Staffeln von Yellowstone erschienen, wobei die fünfte nicht komplett veröffentlicht wurde. Wollt ihr alle bisher veröffentlichten Folgen auf Deutsch im Abo schauen, habt ihr folgende Möglichkeiten:

Auch andere Anbieter haben diverse Staffeln von Yellowstone im Angebot. Hier könnt ihr die Serie zwar nicht komplett sehen, aber der Nachschub wird kommen, wenn ihr geduldig seid.

Nachdem zahlreiche News darüber kursiert waren, dass Kevin Costner die Serie verlassen will, wurde das Ende von „Yellowstone“ am Horizont gesehen. Wie Deadline mittlerweile berichtet, soll Staffel 5 nun doch nicht den Schluss des Neo-Westerns darstellen. Jedoch gibt es stand September 2024 noch keine Garantie, dass „Yellowstone“ Staffel 6 tatsächlich Realität wird.



Die Darstellerin von Beth, Kelly Reilly, hat gegenüber Entertainment Weekly über die mögliche sechste Staffel der Serie gesprochen:

Nothing is set in stone. But if Taylor wants to write it, I would want to do it. That's it. Because he's the one that's written every single line I've ever said. She came from his imagination. But we're both in agreement that there's a shift that has to take place. Because you can't keep telling the same story. This story is ending. Yellowstone as we know it is ending, but if there is more story to tell with some of the characters, it's going to be a little different.