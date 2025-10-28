YouTube greift durch: Endlich Schluss mit der Zeitverschwendung

Nur kurz schauen, dann ist Schluss.

YouTube testet ein neues Tool zur Selbstkontrolle bei Shorts. Nutzer können in der App ab sofort ein tägliches Zeitlimit festlegen, wie lange sie in der Kurvideoabteilung verbringen möchten. Nach Ablauf unterbricht YouTube das endlose Weiterscollen.

YouTube bremst endloses Shorts-Scrollen

Die neue Funktion ist Teil der bestehenden Zeitmanagement-Optionen in der App und ergänzt Tools wie die „Take a Break“-Erinnerung oder die Schlafenszeit-Benachrichtigung.

Anders als bisher greift das neue Limit jedoch direkt in die Nutzung ein: Es bezieht sich ausschließlich auf die YouTube Shorts. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erscheint ein Hinweisfenster. Dieses lässt sich zwar wegklicken, dennoch wird der Feed für den Tag zunächst gestoppt.

Eltern erhalten zudem demnächst weitere Möglichkeiten zur Begrenzung der Bildschirmzeit auf der Plattform. Für beaufsichtigte Kinder- und Jugendkonten soll das Zeitlimit später im Jahr verpflichtend und technisch nicht umgehbar werden, heißt es.

YouTube will so sicherstellen, dass Eltern die Nutzung gezielt einschränken und das Scroll-Verhalten ihrer Kinder und Jugendlichen besser kontrollieren können (Quelle: YouTube-Hilfe).

YouTube: Shorts-Limit gegen Doomscrolling

YouTube will mit dem neuen Limit dazu beitragen, dass Nutzer bewusster mit ihrer Zeit umgehen – und das sicher nicht zufällig in einem Bereich, der für seine endlosen Inhalte bekannt ist. Shorts sind schließlich darauf ausgelegt, Nutzer so lange wie möglich bei der Stange zu halten. Clip folgt auf Clip, ein Ende gibt es nicht. Genau hier setzt das neue Limit an.

Das neue Zeitlimit zwingt dazu, die eigene Nutzung nicht nur in diesem einen Moment zu hinterfragen. Für viele dürfte das aber nicht reichen, um das sogenannte Doomscrolling generell zu beenden.