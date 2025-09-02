YouTube macht jetzt das, wovor sich Premium-Nutzer immer gefürchtet haben

… und wofür lohnt sich der Familien-Tarif dann noch?

Mit dem Premium Familien-Tarif sollt ihr YouTube mit eurer ganzen Familie ohne Werbung genießen können – der Preis dafür sind aber auch happige 23,99 Euro / Monat (Quelle: YouTube). Schon von Beginn an hat YouTube in den Nutzungsbedingungen erklärt, dass nur die Familienmitglieder eines Haushalts den Tarif nutzen sollen. Jetzt hat YouTube begonnen, diese Regel durchzusetzen.

YouTube greift beim Premium Familientarif durch

Ohne YouTube Premium warten ellenlange Werbesequenzen bei YouTube-Videos auf euch – ganz besonders längere Videos erinnern mehr und mehr an das von Werbung überlaufene Fernsehprogramm, das heutzutage viele gar nicht mehr schauen.

Mit einem Premium-Account bezahlt ihr zwar Geld, dürft YouTube aber ohne Stress und Frust nutzen. Allerdings wird der Premium-Tarif jetzt noch schlechter – und es stellt sich die Frage, warum ihn überhaupt noch jemand abonnieren sollte.

Auf Reddit häufen sich Beschwerden, da ihr YouTube-Premium-Account auf Eis gelegt werden soll – und das, weil sie sich scheinbar nicht im selben Haushalt wie der Familien-Manager des Accounts befinden (Quelle: Reddit).

Man kann natürlich sagen: Klar, immerhin hat YouTube schon jahrelang an der Regel festgehalten. Die Frage bleibt jedoch, wofür sich dann ein Familien-Tarif überhaupt noch lohnt – außer, ihr lebt wirklich mit Oma, Opa und drei Kindern in einem großen Haus.

Lohnt sich das noch?

Der Standard Premium-Tarif bei YouTube kostet euch „nur“ 12,99 Euro / Monat. Hier könnt ihr bis zu zehn Geräte anmelden und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig YouTube schauen. Nur bei Musik-Streams gibt es eine Ausnahme – denn ein paralleler zweiter Musik-Stream auf einem weiteren Gerät wird blockiert. Das sollte trotzdem für die meisten Familien vollkommen ausreichen.

Sicherlich bietet der Familien-Tarif mehr Flexibilität, doch bei dem Preis und den jetzt durchgesetzten Haushaltsregeln bleibt die Frage, wer so viel Geld dafür ausgeben möchte.

