YouTube Premium für nur 7,49 €? So sichert ihr euch den Studentenrabatt

Studierende in Deutschland können YouTube Premium zu einem ermäßigten Preis nutzen. Doch welche Abos gibt es, was sind die Unterschiede zum regulären Premium-Abo, und wie funktioniert die Anmeldung über SheerID? Hier eine kompakte Übersicht mit den aktuellen Preisen und allen wichtigen Infos.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Verfügbare Abos und Preise für Studierende

YouTube bietet Studierenden in Deutschland zwei vergünstigte Abos an. Ihr könnt den Studentenrabatt für YouTube Premium und YouTube Music Premium nutzen. YouTube Premium Lite ist nicht rabattierbar.

Abo Preis (Regulär) Preis (Student) Funktionen YouTube Premium 12,99 Euro/Monat 7,49 Euro/Monat Werbefrei, Hintergrundwiedergabe, Downloads, YouTube Music inklusive YouTube Music Premium 10,99 Euro/Monat 5,49 Euro/Monat Funktionen wie Premium, aber ausschließlich für Musik YouTube Premium Lite 5,99 Euro/Monat Kein Rabatt Reduzierte Werbung, keine Hintergrundwiedergabe, keine Downloads

Anzeige

Voraussetzungen und Details zum Studentenrabatt

Der Studentenrabatt gilt nur für Vollzeitstudierende und maximal 4 Jahre .

. Ihr müsst euren Studentenstatus jährlich neu bestätigen (per SheerID)

(per SheerID) Falls ihr nach den 4 Jahren nicht kündigt, wird das Abo zum aktuell regulären Preis fortgesetzt.

Studenten-Abo in Deutschland abschließen

Öffnet die Webseite für YouTube Premium oder YouTube Music Premium in einem neuen Tab eures Browsers. Klickt unter dem Punkt „Student/in“ auf den Button. Tippt auf „Weiter“, um zu SheerID weitergeleitet zu werden. Gebt eure Daten, die Universität oder Hochschule sowie euren Google-Account in das SheerID-Formular ein. Wartet, bis SheerID euren Status überprüft hat oder folgt gegebenenfalls weiteren Verifizierungsschritten. Wählt euren Zahlungsdienst aus und bestätigt das Abo.

Anzeige

Falls euer Studentenstatus nicht sofort bestätigt werden kann, erhaltet ihr innerhalb von 48 Stunden eine E-Mail, mit weiteren Anforderungen. In dem Fall müsst ihr beispielsweise eine Immatrikulationsbescheinigung, die Kopie des Studentenausweises oder ähnliches übersenden.