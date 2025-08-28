YouTube Premium für nur 7,49 €? So sichert ihr euch den Studentenrabatt

Studierende in Deutschland können YouTube Premium zu einem ermäßigten Preis nutzen. Doch welche Abos gibt es, was sind die Unterschiede zum regulären Premium-Abo, und wie funktioniert die Anmeldung über SheerID? Hier eine kompakte Übersicht mit den aktuellen Preisen und allen wichtigen Infos.
Verfügbare Abos und Preise für Studierende
YouTube bietet Studierenden in Deutschland zwei vergünstigte Abos an. Ihr könnt den Studentenrabatt für YouTube Premium und YouTube Music Premium nutzen. YouTube Premium Lite ist nicht rabattierbar.
Abo
Preis (Regulär)
Preis (Student)
Funktionen
YouTube Premium
12,99 Euro/Monat
7,49 Euro/Monat
Werbefrei, Hintergrundwiedergabe, Downloads, YouTube Music inklusive
YouTube Music Premium
10,99 Euro/Monat
5,49 Euro/Monat
Funktionen wie Premium, aber ausschließlich für Musik
YouTube Premium Lite
5,99 Euro/Monat
Kein Rabatt
Reduzierte Werbung, keine Hintergrundwiedergabe, keine Downloads
Voraussetzungen und Details zum Studentenrabatt
- Der Studentenrabatt gilt nur für Vollzeitstudierende und maximal 4 Jahre.
- Ihr müsst euren Studentenstatus jährlich neu bestätigen (per SheerID)
- Falls ihr nach den 4 Jahren nicht kündigt, wird das Abo zum aktuell regulären Preis fortgesetzt.
Studenten-Abo in Deutschland abschließen
- Öffnet die Webseite für YouTube Premium oder YouTube Music Premium in einem neuen Tab eures Browsers.
- Klickt unter dem Punkt „Student/in“ auf den Button. Tippt auf „Weiter“, um zu SheerID weitergeleitet zu werden.
- Gebt eure Daten, die Universität oder Hochschule sowie euren Google-Account in das SheerID-Formular ein.
- Wartet, bis SheerID euren Status überprüft hat oder folgt gegebenenfalls weiteren Verifizierungsschritten.
- Wählt euren Zahlungsdienst aus und bestätigt das Abo.
Falls euer Studentenstatus nicht sofort bestätigt werden kann, erhaltet ihr innerhalb von 48 Stunden eine E-Mail, mit weiteren Anforderungen. In dem Fall müsst ihr beispielsweise eine Immatrikulationsbescheinigung, die Kopie des Studentenausweises oder ähnliches übersenden.