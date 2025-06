YouTube Premium Lite: Kosten, Vorteile – und warum gibt es trotzdem Werbung?

Seit Anfang 2025 gibt es das „Lite“-Abonnement von YouTube in Deutschland. Was ist „YouTube Premium Lite“, was kostet es und wie kann man es buchen?

YouTube Lite in Deutschland: Werbung trotz Abo

Seit April 2025 gibt es den Lite-Zugang in Deutschland. Die Kosten liegen bei 5,99 Euro monatlich. Mit dem Abonnement kann man einen Teil der Werbe-Clips im Videoportal ausblenden. Einige Wochen nach dem Start wurde die Anzahl der Anzeigen erhöht. Viele Nutzer zeigen sich deswegen verärgert. So tauchen ab Ende Juni 2025 auch in YouTube-Shorts Werbungen auf, obwohl man das Abo gebucht hat. Weiterhin gibt es in Musik-Videos Anzeigen.

Was ist „YouTube Premium Lite“?

„YouTube Premium Lite“ ist ein Zusatz-Abonnement für das Video-Portal aus dem Hause Google. Es läuft neben dem normalen YouTube-Premium-Abo, das man schon seit längerer Zeit buchen kann. Eine Anmeldung ist mit einem Google-Konto auf der YouTube-Webseite möglich (bei YouTube ansehen).

Auf der Seite für die Mitgliedschaft beim Video-Portal könnt ihr das Angebot buchen

YouTube Premium Lite: Kosten & Vorteile

Die Kosten für YouTube Premium Lite liegen bei 5,99 Euro im Monat. Rabatte für Studenten oder Familien-Accounts gibt es nicht. Eine Kündigung ist flexibel zum Ende eines Abrechnungsmonats möglich. Der Preis für das normale Premium-Abonnement liegt im Vergleich dazu bei 12,99 Euro im Monat. Was sind die Vorteile?

In Videos bei YouTube und YouTube Kids wird Werbung entfernt .

. Weitere Vorteile gibt es damit nicht.

gibt es damit nicht. Bei Musik bleibt Werbung enthalten.

bleibt Werbung enthalten. In Shorts wird Werbung auch angezeigt.

Auch auf der YouTube-Seite selbst und in der App ist Werbung weiterhin sichtbar.

selbst und ist Werbung weiterhin sichtbar. In der YouTube-Music-App wird mit dem Abonnement Werbung ebenfalls nicht deaktiviert.

Möglicherweise passt Google die Vorteile beim offiziellen Start des Lite-Abos noch an. In einer Testphase im Jahr 2024 waren etwa nicht alle Videos abseits von Musik-Clips werbefrei, sondern ein „Großteil der Videos“.

YouTube Premium Lite vs. YouTube Premium: Was sind die Unterschiede?

Im Vergleich zum teureren Premium-Abonnement muss man bei der Lite-Version also auf einige Features verzichten. Das fehlt bei Lite:

Keine Wiedergabe im Hintergrund

Keine Download-Funktion

Kein Zugriff auf YouTube-Music

Kein Familien-Abonnement

Wer komplett werbefrei bei YouTube unterwegs sein möchte, muss das teurere Standard-Abonnement von YouTube Premium buchen. Im Vergleich zur „Lite“-Version gibt es damit weitere Vorteile. So kann man auch ohne Werbeunterbrechungen auf Musikvideos und die komplette „Music Premium“-Bibliothek zugreifen. Die Hintergrundwiedergabe von YouTube auf Android-Smartphones und iPhones sowie den Offline-Modus für eine Wiedergabe von Videos ohne Internetverbindung gibt es ebenfalls nur mit dem Premium- und nicht im Premium-Lite-Abonnement. Es gibt auch einige alternative Lösungen für YouTube ohne Werbung, die jedoch nicht von Google gestattet sind.

Lohnt sich YouTube Premium Lite?

YouTube Premium Lite eignet sich vor allem für Nutzer, die viele Videos in dem Google-Portal schauen und nicht von Werbung gestört werden möchten, nicht jedoch für Nutzer, die viele Musik-Videos bei YouTube anschauen möchten. Vor allem für Studenten lohnt sich der Zugang ebenfalls nicht unbedingt, da der Premium-Zugang lediglich 2,50 Euro mehr im Monat kostet und dafür die genannten Vorteile bietet. Auch Nutzer in einem Familien-Abonnement kommen je nach Anzahl der Mitglieder in einem Family-Account für insgesamt 23,99 Euro bei bis zu 6 Nutzern günstiger davon. Interessierte können die günstige Version einen Monat lang kostenlos testen.