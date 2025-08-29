YouTube Premium teilen: So klappt’s mit Familie und Freunden

YouTube Premium bietet werbefreies Streaming, Hintergrundwiedergabe und Offline-Downloads, doch kann man den teuren Abo-Dienst auch teilen? Hier erfahrt ihr, was legal ist und welche Optionen ihr habt, um das Abo auch mit Freunden und Familie zu nutzen.

Darf man seinen YouTube-Premium-Account einfach weitergeben?

Kurz gesagt: Nein.

YouTube erlaubt es nicht, seine Premium-Mitgliedschaft mit anderen Personen zu teilen. In den Nutzungsbedingungen von YouTube steht klar, dass das Konto mit kostenpflichtigem Abonnement nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist. Wer gegen diese Regel verstößt und Account-Sharing betreibt, riskiert eine Kündigung des Abos sowie die Sperrung des Kontos.

Wenn Sie den kostenpflichtigen Dienst nutzen, sind Ihnen folgende Handlungen (sowie jedweder Versuch, diese Handlungen auszuführen) untersagt:

[...]

Das Passwort Ihres Google-Kontos mit anderen zu teilen, um ihnen Zugriff auf einen kostenpflichtigen Dienst zu gewähren, den sie nicht selbst bestellt haben.

Die kostenpflichtigen Dienste für Dritte zu kopieren, an Dritte zu verkaufen, an Dritte zu vermieten oder für Dritte zu unterlizenzieren. YouTube Nutzungsbedingungen

Aber: Es gibt eine legale Möglichkeit, YouTube Premium mit anderen zu teilen – und zwar über das Familien-Abo.

YouTube Premium Familie: Was ist das und was kostet es?

YouTube bietet ein Familien-Abo für YouTube Premium und YouTube Music Premium an, welche ihr mit bis zu fünf Personen nutzen könnt. Und ihr spart auch schon, wenn ihr es nur zu zweit nutzt – aber je mehr Personen dazukommen, desto günstiger wirds für alle:

Abo-Typ Preis pro Monat Preis pro Nutzer Premium (Einzel) 12,99 Euro 1 Person: 12,99 Euro Premium Familie 23,99 Euro 2 Personen je 12 Euro

3 Personen je 8 Euro

4 Personen je 6 Euro

5 Personen je 4,80 Euro Music Premium (Einzel) 10,99 Euro 1 Person: 10,99 Euro Music Premium Familie 16,99 Euro 2 Personen je 8,50 Euro

3 Personen je 5,66 Euro

4 Personen je 4,25 Euro

5 Personen je 3,40 Euro

So richtet ihr das Familien-Abo ein

Wenn ihr ein Familien-Abo abschließen wollt, solltet ihr folgende Voraussetzungen treffen:

Ihr braucht ein Google-Konto (das ist gleichzeitig euer YouTube-Konto).

(das ist gleichzeitig euer YouTube-Konto). Ihr werdet zum Familienmanager . Der Familienmanager zahlt den vollen Betrag .

Eine Aufteilung der Kosten müsst ihr privat regeln (z. B. per PayPal oder Überweisung).

. Der Familienmanager . Eine Aufteilung der Kosten müsst ihr privat regeln (z. B. per PayPal oder Überweisung). Ihr selbst und alle eingeladene Personen müssen über 13 Jahre alt sein.

Anleitung

Öffnet YouTube Premium in einem neuen Tab eures Browsers und wählt das Familien-Abo an und folgt den Anweisungen. Nach dem Kauf werdet ihr aufgefordert, eine Google-Familiengruppe zu erstellen, wenn ihr noch keine habt. Öffnet danach die Mitgliedschaftsseite in einem neuen Tab eures Browsers und klickt auf „Mitgliedschaft verwalten“. Klickt neben den Einstellungen für die Familienfreigabe auf „Bearbeiten“ und wählt „Familienmitglied einladen“ an. Gebt abschließend die E-Mail oder Telefonnummer der Person ein, die ihr einladen möchtet.

