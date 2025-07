YouTube räumt auf: Schrott-Videos stehen vor dem Aus

Auch YouTube reicht es langsam mit nervigem KI-Müll.

Billigste KI-Videos überschwemmen YouTube, doch damit soll bald Schluss sein. Die Plattform verschärft ihre Monetarisierungsregeln und macht damit dem massenhaft produzierten Einheitsbrei vielleicht ein Ende.

YouTube: Neue Regeln gegen KI-Müll

Am 15. Juli greift YouTube durch. Inhalte, die „massenhaft produziert“ oder „wiederholend“ sind, werden von der Monetarisierung ausgeschlossen. Das Ziel besteht darin, die Qualität des Angebots zu sichern und Trittbrettfahrern das Geschäftsmodell zu entziehen.

Besonders betroffen sind KI-generierte Clips, bei denen künstliche Stimmen über einfache Stockbilder gelegt oder bei denen immer gleiche Inhalte endlos recycelt werden. Laut YouTube handelt es sich nicht um eine neue Regel, sondern um eine präzisierte Auslegung bereits bestehender Vorgaben.

Auf seiner Hilfeseite erklärt die Plattform genauer, dass Inhalte im YouTube-Partnerprogramm schon immer authentisch sein mussten (Quelle: YouTube Help). Die neuen Richtlinien sollen nun deutlicher zeigen, was genau heutzutage als authentisch gilt und was nicht.

Rene Ritchie, der bei YouTube als Editorial & Creator Liaison arbeitet, stellt außerdem klar: „Es geht nicht um Reaktionsvideos oder Zusammenschnitte mit Kommentaren – diese bleiben erlaubt, solange sie einen Mehrwert bieten“ (Quelle: YouTube Insider).

YouTube kämpft gegen KI-Schrott

Die ziemlich eindeutige Reaktion von YouTube kommt nicht überraschend, denn die Verbreitung von „AI Slop“-Inhalten hat zuletzt stark zugenommen. YouTube wird regelrecht mit Videos geflutet, die generative KI-Technik nutzen, um massenhaft und schnell Content ohne echtes Konzept oder erkennbare Kreativität zu veröffentlichen.

Beispiele dafür reichen von gefälschten Nachrichtenclips bis hin zu True-Crime-Videos, die komplett aus der digitalen Feder von KI-Tools stammen. Selbst YouTubes CEO Neal Mohan bleibt davon nicht verschont: Seine Stimme und sein Gesicht sind bereits in einem KI-Phishing-Video aufgetaucht.