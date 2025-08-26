YouTube übertreibt: Geheimes Video-Experiment kommt gar nicht gut an

YouTubes KI greift jetzt ungefragt in Videos ein.

YouTube testet eine neue Methode, bei der die Plattform Videos automatisch mit KI bearbeitet. Betroffene erfahren davon aber nichts. Genau das bringt viele YouTuber auf die Palme.

YouTube: Geheime KI-Tests verärgern Creator

Der YouTuber Rick Beato hat es zuerst bemerkt. Auf einmal sahen seine Shorts ziemlich seltsam aus: Seine Haut war weichgezeichnet und die Schärfe wirkte irgendwie merkwürdig. Der Musiker konnte sich das nicht erklären.

Auch andere YouTuber meldeten schnell ähnliche Beobachtungen. Der Verdacht: YouTube greift in Videos ein, ohne dass die Urheber davon wissen oder ihr Einverständnis gegeben haben.

Das hat sich nun bestätigt. Laut YouTubes Creator-Liaison Rene Ritchie handelt es sich um ein nach wie vor laufendes Experiment. YouTube nutzt demnach Machine-Learning-Verfahren, um Videos zu optimieren (Quelle: Rene Ritchie bei Twitter/X). Die Technik entferne Bildrauschen, erhöhe die Klarheit und schärfe Details nach. Es sei vergleichbar mit einem Smartphone, dass ein Video während der Aufnahme automatisch verbessert.

Kritiker vergleichen den Effekt jedoch mit KI-generierten Bildern: viel zu glatte Flächen, seltsame Texturen und insgesamt einfach kein natürlicher Look. Zuschauer könnten zudem denken, die YouTuber hätten die Bearbeitung selbst vorgenommen. Dass es die Plattform war, ist nach wie vor nirgendwo ersichtlich (Quelle: BBC).

Unklar bleibt, warum YouTube die Änderungen heimlich eingeführt hat. Weder gab es eine Ankündigung, noch lassen sich die teils kurios wirkenden Effekte abschalten. Die automatische Bearbeitung ist bislang nur Shorts aufgefallen, also den vertikalen Kurzvideos. Wie viele Kanäle insgesamt betroffen sind und wie lange das Experiment bereits läuft, hat YouTube nicht erklärt.

YouTuber verlieren die Kontrolle

Das geheime Vorgehen stößt vielen Creatorn sauer auf. Zu den Kritikpunkten gehört, dass die Glaubwürdigkeit leidet, wenn sich ein Video plötzlich durch KI verändert. Laut YouTube-Nutzungsbedingungen sind solche Eingriffe durch die Plattform jedoch erlaubt.