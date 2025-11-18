Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. ZDF-HD-Frequenzen für Satellit, Kabel & Antenne (DVB-C/S/T)

ZDF-HD-Frequenzen für Satellit, Kabel & Antenne (DVB-C/S/T)

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
2 min Lesezeit
Das ZDF ändert das Programm im Dezember.
© IMAGO / Winfried Rothermel / Bearbeitung: GIGA
Anzeige

Die Ära von SD ist nun auch bei ZDF vorbei. Wenn euch der Sendersuchlauf nicht hilft, um ZDF-HD zu finden, erfahrt ihr hier die konkreten Frequenzen für alle Empfangsarten. Auf welcher Frequenz ihr ZDF HD empfangt und wie ihr das Zweite sonst einschalten könnt, lest ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Ab dem 18. November 2025 stellt ZDF die Übertragung auf niedriger SD-Qualität endgültig ein. Ab dann müsst ihr auf ZDF HD umschalten. Alle Frequenzen dafür findet ihr hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Satellit: ZDF-Frequenz (DVB-S/2)
  2. 2.Kabel: ZDF-HD-Frequenz (DVB-C)
  3. 2.1.RFT Kabel
  4. 2.2.Telekom
  5. 2.3.Vodafone
  6. 2.4.wilhelm.tel
  7. 3.Antenne (DVB-T2)
  8. 4.Streaming (IPTV)
Anzeige

Satellit: ZDF-Frequenz (DVB-S/2)

Über Satellit könnt ihr ZDF-HD über die folgenden Frequenzen kostenfrei empfangen:

Astra 1KR

Sender

ZDF HD

Standard

DVB-S2

Orbitalposition

19,2°E (Ost)

Frequenz

11.362 MHz

Transponder

1.011

SID

11110

VPID

6110

Polarisation

H (horizontal)

Symbolrate

22.000

Sendenorm

MPEG-4

Anzeige

Kabel: ZDF-HD-Frequenz (DVB-C)

Je nach Kabelanbieter liegt ZDF-HD auf verschiedenen Kanälen und Frequenzen. Wir haben euch hier die gängigen Anbieter und alle nötigen manuelle Einstellungen zusammengefasst, wenn der Sendersuchlauf ZDF nicht finden kann.

RFT Kabel

ZDF HD

Kanal

K 30

Frequenz

546 MHz

Modulation

256QAM

Symbolrate

6.900

Hinweis

Unverschlüsselt

Anzeige

Telekom

ZDF HD

Kanal

D 282

Frequenz

282 MHz

Modulation

256QAM

Symbolrate

6900

Hinweis

Unverschlüsselt

Anzeige

Vodafone

ZDF HD

Kanal

S 39

Frequenz

450 MHz

Modulation

256QAM

Symbolrate

6900

Hinweis

Unverschlüsselt

Anzeige

wilhelm.tel

ZDF HD

Kanal

102

Frequenz

658 MHz

Modulation

256QAM

Symbolrate

6900

Hinweis

Unverschlüsselt

Falls ihr nach einer Alternative zum herkömmlichen Kabelfernsehen sucht, haben wir hier eine Empfehlung:

Antenne (DVB-T2)

ZDF-HD ist über DVB-T2 frei empfangbar. Der Sender liegt je nach Empfangsgebiet auf verschiedenen Kanälen und ist in manchen Gebieten. Die aktuelle Kanalübersicht findet ihr hier als PDF zum Download (143 KB):

Kanalübersicht und Senderstandorte

Streaming (IPTV)

Neben der eigenen ZDF-Mediathek könnt ihr die verschiedenen ZDF-Sender auch bei anderen TV-Streamingdiensten wie Waipu TV, Zattoo oder Magenta TV schauen. Die Empfangsmöglichkeiten, Preise, Funktionen und mehr lest ihr hier im Detail.

Lesenswert

Zum Senderportfolio von ZDF gehört nicht nur das „heute journal“, sondern auch die Talkshow mit Markus Lanz, „hallo deutschland“ oder die verschiedenen SOKO-Krimiserien.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige