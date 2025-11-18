ZDF-HD-Frequenzen für Satellit, Kabel & Antenne (DVB-C/S/T)

Die Ära von SD ist nun auch bei ZDF vorbei. Wenn euch der Sendersuchlauf nicht hilft, um ZDF-HD zu finden, erfahrt ihr hier die konkreten Frequenzen für alle Empfangsarten. Auf welcher Frequenz ihr ZDF HD empfangt und wie ihr das Zweite sonst einschalten könnt, lest ihr hier.

Ab dem 18. November 2025 stellt ZDF die Übertragung auf niedriger SD-Qualität endgültig ein. Ab dann müsst ihr auf ZDF HD umschalten. Alle Frequenzen dafür findet ihr hier.

Satellit: ZDF-Frequenz (DVB-S/2)

Über Satellit könnt ihr ZDF-HD über die folgenden Frequenzen kostenfrei empfangen:

Astra 1KR



Sender ZDF HD Standard DVB-S2 Orbitalposition 19,2°E (Ost) Frequenz 11.362 MHz Transponder 1.011 SID 11110 VPID 6110 Polarisation H (horizontal) Symbolrate 22.000 Sendenorm MPEG-4

Kabel: ZDF-HD-Frequenz (DVB-C)

Je nach Kabelanbieter liegt ZDF-HD auf verschiedenen Kanälen und Frequenzen. Wir haben euch hier die gängigen Anbieter und alle nötigen manuelle Einstellungen zusammengefasst, wenn der Sendersuchlauf ZDF nicht finden kann.

RFT Kabel

ZDF HD Kanal K 30 Frequenz 546 MHz Modulation 256QAM Symbolrate 6.900 Hinweis Unverschlüsselt

Telekom

ZDF HD Kanal D 282 Frequenz 282 MHz Modulation 256QAM Symbolrate 6900 Hinweis Unverschlüsselt

Vodafone

ZDF HD Kanal S 39 Frequenz 450 MHz Modulation 256QAM Symbolrate 6900 Hinweis Unverschlüsselt

wilhelm.tel

ZDF HD Kanal 102 Frequenz 658 MHz Modulation 256QAM Symbolrate 6900 Hinweis Unverschlüsselt

Falls ihr nach einer Alternative zum herkömmlichen Kabelfernsehen sucht, haben wir hier eine Empfehlung:

Antenne (DVB-T2)

ZDF-HD ist über DVB-T2 frei empfangbar. Der Sender liegt je nach Empfangsgebiet auf verschiedenen Kanälen und ist in manchen Gebieten. Die aktuelle Kanalübersicht findet ihr hier als PDF zum Download (143 KB):

Kanalübersicht und Senderstandorte

Streaming (IPTV)

Neben der eigenen ZDF-Mediathek könnt ihr die verschiedenen ZDF-Sender auch bei anderen TV-Streamingdiensten wie Waipu TV, Zattoo oder Magenta TV schauen. Die Empfangsmöglichkeiten, Preise, Funktionen und mehr lest ihr hier im Detail.

Zum Senderportfolio von ZDF gehört nicht nur das „heute journal“, sondern auch die Talkshow mit Markus Lanz, „hallo deutschland“ oder die verschiedenen SOKO-Krimiserien.

