ZDF-HD-Frequenzen für Satellit, Kabel & Antenne (DVB-C/S/T)

Die Ära von SD ist nun auch bei ZDF vorbei. Wenn euch der Sendersuchlauf nicht hilft, um ZDF-HD zu finden, erfahrt ihr hier die konkreten Frequenzen für alle Empfangsarten. Auf welcher Frequenz ihr ZDF HD empfangt und wie ihr das Zweite sonst einschalten könnt, lest ihr hier.
Ab dem 18. November 2025 stellt ZDF die Übertragung auf niedriger SD-Qualität endgültig ein. Ab dann müsst ihr auf ZDF HD umschalten. Alle Frequenzen dafür findet ihr hier.
Satellit: ZDF-Frequenz (DVB-S/2)
Über Satellit könnt ihr ZDF-HD über die folgenden Frequenzen kostenfrei empfangen:
Astra 1KR
Sender
ZDF HD
Standard
DVB-S2
Orbitalposition
19,2°E (Ost)
Frequenz
11.362 MHz
Transponder
1.011
SID
11110
VPID
6110
Polarisation
H (horizontal)
Symbolrate
22.000
Sendenorm
MPEG-4
Kabel: ZDF-HD-Frequenz (DVB-C)
Je nach Kabelanbieter liegt ZDF-HD auf verschiedenen Kanälen und Frequenzen. Wir haben euch hier die gängigen Anbieter und alle nötigen manuelle Einstellungen zusammengefasst, wenn der Sendersuchlauf ZDF nicht finden kann.
RFT Kabel
ZDF HD
Kanal
K 30
Frequenz
546 MHz
Modulation
256QAM
Symbolrate
6.900
Hinweis
Unverschlüsselt
Telekom
ZDF HD
Kanal
D 282
Frequenz
282 MHz
Modulation
256QAM
Symbolrate
6900
Hinweis
Unverschlüsselt
Vodafone
ZDF HD
Kanal
S 39
Frequenz
450 MHz
Modulation
256QAM
Symbolrate
6900
Hinweis
Unverschlüsselt
wilhelm.tel
ZDF HD
Kanal
102
Frequenz
658 MHz
Modulation
256QAM
Symbolrate
6900
Hinweis
Unverschlüsselt
Falls ihr nach einer Alternative zum herkömmlichen Kabelfernsehen sucht, haben wir hier eine Empfehlung:
Antenne (DVB-T2)
ZDF-HD ist über DVB-T2 frei empfangbar. Der Sender liegt je nach Empfangsgebiet auf verschiedenen Kanälen und ist in manchen Gebieten. Die aktuelle Kanalübersicht findet ihr hier als PDF zum Download (143 KB):
Kanalübersicht und Senderstandorte
Streaming (IPTV)
Neben der eigenen ZDF-Mediathek könnt ihr die verschiedenen ZDF-Sender auch bei anderen TV-Streamingdiensten wie Waipu TV, Zattoo oder Magenta TV schauen. Die Empfangsmöglichkeiten, Preise, Funktionen und mehr lest ihr hier im Detail.
Zum Senderportfolio von ZDF gehört nicht nur das „heute journal“, sondern auch die Talkshow mit Markus Lanz, „hallo deutschland“ oder die verschiedenen SOKO-Krimiserien.